Estas son las novedades del Estadio Azteca tras su remodelación para la Copa del Mundo 2026

El Estadio Azteca por dentro luego de sus remodelaciones de cara a la Copa del Mundo 2026

El 29 de mayo de 2026, a días de la inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica, el Estadio Azteca celebrará 60 años y lo hará con una remodelación justamente para albergar por tercera ocasión el torneo de la FIFA, novedades desde el exterior, el interior y hasta el terreno de juego.

Desde que se anunció que México era una de las sedes para el Mundial 2026 se supo que el Coloso de Santa Úrsula tenía que someterse a modificaciones, que se retrasaron varias veces hasta que iniciaron en junio de 2024 y siguen a la fecha.

Bienvenidos al Estadio Banorte 🙌🏻🏟️ pic.twitter.com/1eWwIvpjLc — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) March 28, 2026

Modificaciones del Estadio Azteca

Aforo actual: 87.000 aficionados (en 1970: 110.000 butacas)

Nuevo césped híbrido natural

Remodelación de baños

Nuevas zonas hospitality

Remodelación de los vestidores

2.000 metros cuadrados de luces LED en el estadio

Más de 300 bocinas para mejorar la acústica

200 cámaras de vigilancia

Mil puntos de conexión Wifi con 40.000 metros de fibra óptica

Fortalecimiento de la estructura

Nuevos vestidores

Túnel para ver salida de jugadores

Ready for a new chapter 🤩🏟️



Nos vemos en agosto, @EstadioBanorte ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/qrR3LKXdSx — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 28, 2026

Para la Copa del Mundo 2026 se fortalecieron las estructuras del Estadio Azteca, se coloraron pilares por toda la parte exterior, además que le agregó una estructura en la parte alta de la fachada con el color del nuevo patrocinador.

Uno de los cambios más notables es que se tiró toda una grada para poder colocar nuevos vestuarios, que antes estaban en una de las cabeceras, pero por disposición de la FIFA deben estar en el centro.

Ahora los jugadores saldrán a la cancha justamente por la mitad del campo, lo que a su vez permitió una nueva modificación; un Hospitality llamado túnel, en donde aficionados pueden ver a los futbolistas por un cristal, permitiendo cercanía con los fans.

¿Sabías qué…? 📚



Tenemos 11 partidos seguidos sin perder ante selecciones de la UEFA en el Estadio Banorte, ocho ganados y tres empatados.



Momento de ir por una @littlecaesarsmx para saborear ese facto. 🍕#SomosMéxico 🇲🇽

*Publicidad para México* pic.twitter.com/VElTwBQ6ME — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Cada una de las 26 taquillas del inmueble tiene su caja fuerte. Se habilitó una sala de árbitros, sala de calentamiento previo y pantallas en la parte media del estadio, permitiendo una mejor visión y se mejoró la acústica.

En el campo se tuvo un proceso de sembrado, que inició el 29 de diciembre, se utilizaron 350 kg de semillas, con un 84% del tipo Ryegrass y un 16% de la variedad Kentucky Bluegrass.

El Coloso de Santa Úrsula cuenta con estándares de seguridad, pero le hacen falta terminar con detalles en el estacionamiento y después del juego entre México y Portugal la FIFA tomará posesión del inmueble para que empiece con las organizaciones de cara a la Copa del Mundo 2026.

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