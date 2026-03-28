¡IMPACTANTE! Alexa Grasso noquea brutalmente a Maycee Barber para llevarse la victoria en Seattle

Alexa Grasso se repuso de una mala racha en la UFC, pues la mexicana llevaba dos peleas perdidas al hilo y este fin de semana en Seattle sorprendió a la afición que asistió al evento al noquear a Maycee Barber en el primer round de su pelea.

Las imágenes fueron escalofriantes, ya que la mexicana conectó un recto de izquierda en la mandíbula de su rival para mandarla a la lona sin respuesta; después la ahorcó para someterla y el referí de inmediato paró la pelea.

Barber se quedó tirada en el octágono sin respuesta y con una cara preocupante; afortunadamente, la peleadora se encuentra fuera de peligro y Alexa Grasso ganó en el evento coestelar de la noche, para ponerse como una contendiente al título de peso mosca.

Esta batalla era la revancha para Maycee Barber, ya que la última vez que estas dos peleadoras se vieron las caras fue en el 2021, siendo parte de la cartelera del Usman vs. Burns. La victoria se la llevó la mexicana por decisión unánime después de los tres rounds.

Este logro le da a Alexa Grasso un impulso para seguir preparándose de cara a una posible pelea por el título en el futuro, el cual perdió en 2024 cuando cayó derrotada por Valentina Shevchenko.

Además, fue una de las peleas más impresionantes de la noche; Grasso levantó a la afición de su asiento después de mandar a la lona a Maycee Barber, pues la pelea apenas iniciaba y la mexicana fue la que decidió en qué momento terminaba.

DCO