Caliente.mx y UFC firman alianza estratégica para impulsar el deporte

Las Artes Marciales Mixtas siguen en ascenso y ahora la UFC, al empresa más famosa de la disciplina, se unió en un acuerdo multianual con Caliente.mx, que de ahora en adelante será el socio oficial de apuestas deportivas de UFC en México.

Para dar el banderazo de salida de esta nueva etapa estuvieron a cargo de la presentación Fernanda Sainz, la Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx, así como Andrés Bale, UFC VP of International Business Development, quienes dieron detalles de lo que significa esta unión.

▶️#VIDEO | La alianza entre UFC y Caliente servirá para atraer a los aficionados de una manera diferente, con contenido exclusivo con peladores



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/NUJA5wVrCb — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2026

“Esta alianza es muy importante por la gran pelea de este sábado de UFC en CDMX. Nos llena de privilegio, honor, adrenalina y felicidad”, dijo Fernanda Sainz, Chief Commercial and Revenue Officer (CRO) de Caliente.mx, quien comentó que espera que con esta nueva relación puedan traer más veces al año la UFC.

“UFC tiene una pelea en México anual, pero ojalá los convenzamos de venir más veces. Nos gustan las relaciones a largo plazo. Se tiene que construir de la mano. Somos una marca muy activa que hace mucho contenido, muchos beneficios y a veces un año no es suficiente. Siempre es importante una relación comercial de varios años”, agregó Sainz.

▶️#VIDEO | Andrés Balé habla sobre los motivos que convencieron a la UFC de empezar con su parternship con Caliente



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/vPXodDrOLv — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2026

Por su lado, Andrés Bale, UFC VP of International Business Development, comentó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Caliente como socio oficial de UFC”. Agrega que los aficionados contarán con una nueva experiencia, de mayor contenido y de acercamiento a los peleadores.

“Esta relación con Caliente busca elevar la experiencia del aficionado al trabajar juntos para crear más emoción, más interacción y más formas de que los fans conecten con UFC en uno de los mercados deportivos más vibrantes del mundo”, dijo.

▶️#VIDEO | La alianza de UFC con Caliente es multi anual 🔥

🧐¿Se podrán ver la pelas en la app? ❓ ¿Caliente ayudará a que a la UFC venga más de una vez en el año?



Todos los detalles aquí 👇



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/sp7pLuTz1n — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2026

“Cuando hablábamos de la sociedad, queríamos tres cosas, primero en cómo nos iba a ayudar porque son líderes en el mercado, luego en la creación de experiencias y cómo alcanzar nuevos aficionados, además de que buscábamos una sociedad a largo plazo, que esta sociedad es. Son las tres cosas principales que buscamos en un socio y Caliente.mx lo hace”, agrega Bale.

No es ningún secreto que la UFC ha crecido en cuento a público en los últimos años y ha sido gracias a peleadores como Brandon Moreno, Alexa Grasso y Yair Rodríguez, quienes son los únicos tres peleadores mexicanos en ser campeones de la empresa.

“En nuestra base de usuarios hay muchos aficionados de UFC, entonces son accesos con los peleadores, boletos, mercancía, meets and greets para los fans con los peleadores, creación de contenido y acercar a nuestros usuarios. Abrirles las puertas para este gran mundo que es la UFC”, dijo Fernanda Sainz.

