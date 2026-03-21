Raúl Jiménez rompe en llanto tras dedicarle su gol a su papá fallecido (VIDEO)

Luego de anotar gol en la victoria del Fulham 3-1 ante el Burnley en la Premier League, el jugador mexicano Raúl Alonso Jiménez rompió en llanto al dedicarle esta anotación a su padre Raúl Jiménez Vega.

Tras el silbatazo final, Jiménez empezó a caminar por el campo visiblemente conmovido por su anotación y al recordar a su papá. El canterano del América no aguantó y se le vio con lágrimas, mientras era consolado por sus compañeros.

El DT del Fulham, Marco Alexandre Saraiva da Silva, así como algunos jugadores del equipo londinense, lo abrazaron y le demostraron apoyo al delantero titular de la Selección Mexicana.

Raúl Jiménez se despide de su padre

El señor Raúl Jiménez Vega, papá de Raúl Alonso Jiménez, falleció el jueves pasado a los 62 años de edad. El jugador del Fulham utilizó un mensaje en redes sociales para darle el adiós a su padre, así como agradecer por las muestras de cariño.

“Pa, gracias por tanto amor ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega. Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles", dice el mensaje del futbolista en Instagram.

¡EMOTIVO MOMENTO!🐺



Raúl Jiménez se conmueve, y no esconde las lágrimas al terminar el partido de Fulham contra Burnley.



El mexicano dedicó su gol al cielo, tras el fallecimiento de su padre.#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/grD9krSnQs — FOX (@somos_FOX) March 21, 2026

La funeraria PROFAM dio a conocer la triste noticia: “La familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega”. No se dieron detalles de la causa de la muerte, reportes de medios nacionales aseguran que sucedió en su casa.

Raúl Jiménez y un mensaje misterioso en redes

Raúl Jiménez generó incertidumbre entre sus fans con un misterioso y extraño mensaje en sus redes sociales, en el cual aparece una bandera de Japón como una de las pocas pistas en esta misteriosa publicación.

“Sabía que algún día compartiríamos el camino”, fue el breve texto con el que el futbolista de la Selección Mexicana acompañó su publicación, en la que agregó la bandera de Japón y la fecha del 24 de marzo del 2026, que será el próximo martes.

La publicación de Raúl Jiménez generó muchas especulaciones relacionadas con su futuro inmediato en las canchas, pues algunos de sus seguidores creen que es una pista de que dejaría al Fulham para continuar su carrera en Japón.

Hasta el momento, ni Raúl Jiménez ni el Fulham han compartido más información respecto a una posible salida del atacante mexicano del club de la Premier League.

aar