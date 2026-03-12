Futbol Mexicano

América se une a la pena de Raúl Jiménez y lanza mensaje de apoyo para el delantero mexicano

El Club América mostró su apoyo para Raúl Alonso Jiménez, quien este jueves perdió a su padre

Raúl Jiménez y su padre
Raúl Jiménez y su padre Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

El Club América lanzó un mensaje en redes sociales para mostrar su apoyo a su canterano Raúl Alonso Jiménez, quien este jueves perdió a su padre.

“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez”, dice la primera parte del mensaje que las Águilas subieron a redes.

La funeraria PROFAM dio a conocer la triste noticia: “La familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega”. Aunque no se dieron detalles de la causa de la muerte, reportes de medios nacionales aseguran que sucedió en su casa.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q.E.P.D”, termina el mensaje del cuadro de Coapa.

