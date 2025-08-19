Solo América y Cruz Azul siguen invictos en el Apertura 2025

Han pasado apenas cinco jornadas del torneo Apertura 2025 y ya comienzan a perfilarse los equipos que quieren ser protagonistas. En una Liga MX que se ha caracterizado en los últimos años por su competitividad y por las sorpresas que cada semana arroja, sólo dos equipos han logrado mantenerse sin conocer la derrota: América y Cruz Azul.

Lo curioso es que ninguno de los dos atraviesa su mejor versión futbolística. Ni el América del brasileño André Jardine ni el Cruz Azul de Nicolás Larcamón han mostrado un dominio claro en los partidos que han disputado. Pero aun así, han sabido navegar entre la presión, los errores propios y los aciertos puntuales para mantenerse en la pelea por la cima.

Este fin de semana, América dio un golpe de autoridad. Visitó a Tigres en el Estadio Universitario, uno de los campos más complicados del país y salió con los tres puntos tras imponerse 3-1. El equipo de San Nicolás se fue arriba con un gol tempranero de Juan Brunetta al minuto 5, pero el cuadro azulcrema no se desesperó.

Erick Sánchez lideró la remontada con un doblete que ilusiona a la afición americanista, que espera volver a ver a su equipo pelear por el título como en torneos recientes y que el Chiquito retome el nivel que se le vio en Pachuca y por el que las Águilas pagaron millones de dólares.

Con ese triunfo, las Águilas llegaron a 11 puntos y se colocaron en la cuarta posición de la tabla, con tres victorias y dos empates. Están igualados en puntos con Cruz Azul, pero con una diferencia de goles menor. La buena noticia para los de Coapa es que el calendario que viene parece estar a modo para mantener su racha: enfrentarán a Atlas en el Jalisco y luego recibirán al Pachuca.

Además, el panorama para Jardine podría mejorar aún más en los próximos días, ya que se espera que Allan Saint-Maximin, refuerzo bomba del verano, pueda finalmente debutar, mientras que Henry Martín se encuentra en la recta final de su recuperación. Con plantel completo, el América se vuelve un equipo todavía más peligroso.

Del otro lado, Cruz Azul también ha logrado mantener su paso invicto, aunque con más apuros. En la última jornada, La Máquina logró un triunfo agónico de 3-2 sobre Santos Laguna en el Estadio Ciudad Universitaria. Gabriel Toro Fernández fue el héroe al marcar el gol de la victoria al minuto 82, confirmando que, si algo ha recuperado este equipo con Larcamón, es carácter para pelear hasta el final de la temporada.

Cruz Azul también suma tres triunfos y dos empates, pero el reto para ellos es el calendario inmediato: la próxima jornada reciben al vigente campeón, Toluca, un equipo sólido, bien trabajado y con mucho gol. Después, les toca visitar a las Chivas en Guadalajara. Y aunque el Rebaño no ha tenido un buen arranque (apenas 3 puntos en 4 partidos), los partidos que se llegan a llamar clásicos siempre se juegan diferente. Además, los rojiblancos tienen unpartido pendiente que podría acercarlos a la parte media de la tabla general.

El buen arranque cementero tiene sus matices. En lo defensivo aún hay dudas, y en ataque dependen mucho de lo que hagan sus individualidades.

Lo importante para el Cruz Azul y el América es que está quedando atrás el fracaso de no avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Sobre todo para La Máquian que en su primer partido perfieron 7-0 y la afición ya pedía el despido de Nicolás Larcamón, pues es el peor resultado de los cementeros en su historia en campeonatos internacionales.

En la parte alta de la tabla, Pachuca se mantiene como líder momentáneo con 12 puntos, aunque ya perdió su invicto esta jornada tras caer 2-1 ante Tijuana en el Estadio Hidalgo. Esto deja el liderato más abierto que nunca, y América y Cruz Azul están al acecho, igual que Rayados. El Apertura 2025 comienza a tomar forma. América y Cruz Azul, dos de los clubes más populares del país, siguen firmes.