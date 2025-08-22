Gabriel Milito tiene a las peores Chivas después de 16 torneos

Milito platica con Álvarez en el último partido de Chivas en la Liga MX.

El inicio del Apertura 2025 ha sido un verdadero desafío para el Club Deportivo Guadalajara, ya que la presión sobre el estratega Gabriel Milito comienza a intensificarse.

En sus primeros cuatro partidos, el Rebaño Sagrado ha logrado sumar sólo una victoria y ha sufrido tres derrotas, una situación que lo coloca en la decimosexta posición de la tabla con apenas tres puntos. Éste es, sin duda, el peor arranque del equipo en los últimos 16 campeonatos, lo que ha generado preocupación entre aficionados y directivos.

Históricamente, el desempeño de Chivas en este tipo de situaciones ha sido motivo de análisis. En el Apertura 2022, el equipo también tuvo un inicio complicado, acumulando únicamente cuatro puntos en sus primeras cuatro jornadas bajo la dirección de Ricardo Cadena.

Esta situación dejó una huella negativa en el ánimo del equipo y sus seguidores y la presión aumentó de manera significativa. Además, el español Óscar García, quien dirigió al equipo en el Clausura 2025, enfrentó un inicio similar, obteniendo s’olo cinco puntos en sus primeros encuentros, lo que llevó al club al lugar 13 de la tabla general y posteriormente el timonel ya no quiso seguir con la presión de comandar el barco y se hizo a un lado de la institución.

Actualmente, el calendario que se avecina para Chivas no es nada alentador. Con un partido pendiente, el equipo deberá enfrentar a rivales de gran calibre en las siguientes jornadas, lo que pone en riesgo aún más sus aspiraciones de calificar a la liguilla del Apertura 2025. Este fin de semana enfrenta a los Xolos, pero depués choca contra el Cruz Azul, América, Tigres y Toluca.

La afición y los expertos del futbol mexicano observan con atención cómo Milito podrá revertir esta situación crítica y si será capaz de guiar al equipo hacia un rendimiento que lo coloque nuevamente en la pelea por los primeros lugares.

En declaraciones recientes, Gabriel Milito ha reconocido la situación complicada que atraviesa el equipo: “Estamos bien jodidos; merecimos más y obtuvimos menos”, expresando su descontento con los resultados obtenidos hasta ahora. Estas palabras reflejan la frustración del cuerpo técnico, que ha visto cómo el rendimiento del equipo no se traduce en puntos en la tabla.

Para las Chivas de Guadalajara, es fundamental encontrar una solución rápida que permita revertir la tendencia negativa. La historia del club, que se ha caracterizado por su búsqueda constante de títulos y éxitos, pesa sobre los hombros de cada entrenador, y Gabriel Milito no es la excepción. Si bien el torneo apenas comienza, la necesidad de sumar puntos y mejorar el rendimiento es urgente, ya que cualquier desliz podría complicar aún más el panorama.

Los aficionados del Rebaño Sagrado están a la expectativa de que el equipo logre encontrar su mejor versión y pueda competir de manera efectiva en el torneo. La presión está sobre Milito, y aunque el inicio ha sido complicado, el camino hacia la recuperación es aún posible si se logran corregir los errores a tiempo. Sin duda, el próximo partido será crucial para el futuro inmediato del equipo y para la continuidad del estratega argentino. La historia del club y sus seguidores merecen un desempeño que esté a la altura de las expectativas.

El Rebaño en la Liga MX ı Foto: Imagen: La Razón de México