Gilberto Mora sube dos mdd su valor en cinco meses

Gil Mora en el partido contra Chile, el martes pasado en la justa.

La nueva joya del futbol mexicano y de la Selección Nacional, Gilberto Mora, ha tenido un crecimiento exponencial con Xolos y con el Tricolor, lo que se ve reflejado fuera de la cancha en su valor.

Según datos del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del mediocampista de 16 años es de 5.2 millones de dólares, un incremento importante en comparación con mayo del presente año, cuando estaba tasado en 3.4 millones de billetes verdes.

El joven mediocampista ha sido titular en los cuatro partidos que México ha enfrentado hasta el momento en el Mundial Sub-20 con sede en Chile, justa en la que ha marcado tres goles, dos de ellos en el empate 2-2 ante España y uno en el 1-0 sobre Marruecos en fase de grupos, además de que acumula dos asistencias, una de ellas en el 4-1 ante el anfitrión Chile en octavos de final.

El Dato: Francia y Noruega se enfrentarán en cuartos de final del Mundial Sub-20. Ambos avanzaron tras vencer 1-0 en tiempos extra a Japón y Paraguay, respectivamente.

En octubre del 2024, dos meses después de su debut profesional con Tijuana en la Liga MX, el valor del jugador nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, era de 1.16 millones de dólares.

Su primer aumento en el mercado, de acuerdo con información de Transfermarkt, lo tuvo en diciembre del 2024, al llegar a los 2.3 millones de dólares. En marzo de este año, el juvenil mediocampista ya estaba tasado en 3.4 millones de billetes verdes, cifra que mantuvo en mayo y que en la última actualización, realizada el mes pasado, llegó a 5.2 mdd.

Desde que debutó como futbolista profesional el 18 de agosto del 2024 en el 3-1 de Xolos sobre Santos Laguna, Gilberto Mora dio muestras de su calidad, pues colaboró con una asistencia en aquel duelo y tuvo un desenvolvimiento poco común para un jugador de entonces 15 años.

9 goles suma el Tricolor en el Mundial Sub-20 en Chile

Hasta el momento, el chiapaneco ha enfrentado 41 partidos oficiales con la camiseta de Tijuana, de los cuales 38 han sido en la Liga MX y tres en la Leagues Cup. Suma siete goles y dos asistencias con la escuadra fronteriza.

Su lectura de juego, temple y calidad lo llevaron a la Selección Mayor el verano pasado, en el que formó parte del plantel que conquistó la Copa Oro, certamen en el que tuvo participación en los duelos de cuartos de final, semifinal y final, colaborando con la asistencia a Raúl Jiménez en el 1-0 sobre Honduras en la antesala del título.

Debido a su participación con la Sub-20 en el Mundial de la categoría, Gilberto Mora no pudo estar en la Fecha FIFA de este mes con el Tricolor Mayor, que mide fuerzas ante Colombia y Ecuador.

Mora Zambrano tampoco estará en la Copa del Mundo Sub-17 que se desarrollará del 5 al 27 de noviembre en Qatar, esto debido a que la Federación Mexicana de Futbol quiere llevar de buena manera su proceso de desarrollo y no exponerlo a una sobrecarga, pues ambas competencias están muy pegadas.

De los futbolistas que representan a México en el Mundial Sub-20, el mediocampista de Tijuana parece ser el único que tiene su lugar seguro en la lista definitiva que hará Javier Aguirre para la Copa del Mundo del próximo año a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Sus números en el Mundial Sub-20 │ Su desempeño con Xolos │ El incremento del chiapaneco ı Foto: Especial