Brasil desde 1970 avanza a segunda ronda

La Selección Brasileña cumplió con los pronósticos y terminó líder del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, luego de golear 3-0 a Escocia, con lo que suma 15 ediciones consecutivas del torneo avanzando a la ronda de eliminación directa.

A pesar de la derrota, el conjunto europeo sueña con avanzar a los 16vos de final como uno de los mejores terceros lugares. El Ejército de Tartán tiene tres puntos, pero debe esperar a que se definan el resto de partidos para conocer su destino en el torneo.

El Dato: Neymar jr. volvió a jugar con Brasil después de 981 días. El ariete del Santos participó oficialmente en su cuarta Copa del Mundo de la FIFA.

Brasil tuvo un arranque lento, pero las graves desatenciones defensivas escocesas abrieron la puerta para que Vinícius Jr anotara un doblete en la primera parte y Matheus Cunha pusiera los cartones definitivos en el duelo.

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Vini abrió el marcador al minuto 7′, luego de aprovechar un error en zona baja. Scott Mckenna intentó dar un pase al centro, pero la presión de los sudamericanos fue tan eficaz que dejó al atacante del Real Madrid mano a mano con el arquero rival, Angus Gunn. Sólo lo tuvo que driblar para el 1-0.

En el segundo gol pasó algo similar. Brasil presionó la salida de Escocia, que perdió la redonda en tres cuarto de cancha. Un centro techó una pésima salida de Gunn, quien no pudo cortar el envío y Vinícius remató de cabeza para la segunda diana de la noche.

La Canarinha, que ha estado presente en cada una de las 23 ediciones del torneo, superó la fase de grupos por decimoquinta vez al hilo. La racha arrancó en México 1970 y desde entonces nunca ha quedado eliminada en la primera ronda.

Para la última vez que Brasil no avanzó a la fase de KO o sus derivados (como en España 82, que se jugó un sistema de tres fases), hay que remontarse hasta Inglaterra 1966, cuando regresaron a casa tras disputar sólo tres duelos.

En el certamen realizado en suelo británico, el Scratch du Oro se calificó como campeón defensor al haber conquistado su segundo título cuatro años antes. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Iniciaron con victoria 2-0 sobre Bulgaria, pero después perdieron dos duelos seguidos.

Sin Pelé, que se perdió el juego por lesión, la Selección Brasileña cayó por 3-1 ante Hungría y después, por el mismo marcador, sucumbió a manos de Portugal, ya con El Rey en cancha. De hecho es la única derrota de Pelé en 14 partidos del Mundial.

En toda la historia de la Copa del Mundo, los pentacampeones sólo han sido eliminados en fase de grupos dos veces. A la mencionada edición de 1966, se le suma su participación en Uruguay 1930, la primera justa que la FIFA que se llevó a cabo. Los sudamericanos esperan rival.

MARRUECOS VENCE A HAITÍ

EL CONJUNTO africano sufrió en su partido ante Haití, pero lograron sacar una victoria importante por marcador de 4-2 y con eso clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segundo lugar del Grupo C, solo por detrás de Brasil.

La escuadra de la Concacaf sorprendió a propios y extraños cuando al minuto 10 de juego aprovecharon una descolgada por la banda derecha, el lateral mandó un servicio al corazón del área y Yassine Bounou quedó corto al momento de salir por la pelota y Lenny Joseph mandó el balón al fondo de las redes con una definición de taquito.

Marruecos avanza a la fase de eliminación por tercera vez en su historia y serán una de las selecciones más complicadas de vencer en el torneo, en Qatar 2022 dieron el batacazo al llegar a las semifinales y demostrar que tienen lo necesario para pelear por el título de la FIFA.

Haití se despide contres derrotas seguidas.