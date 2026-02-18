Vinicius Jr. denuncia racismo en la victoria del Madrid en Champions

JUGADORES merengues celebran el gol de Vinícius Jr. ayer en la UCL.

Los duelos de repesca de la Champions League quedaron empañados por denuncias de racismo hechas por Vinícius Júnior en medio de varias escenas de enfado, inmediatamente después de que el jugador brasileño del Real Madrid marcó un brillante tanto de la victoria ante Benfica.

El encuentro se detuvo cuando Vinícius Jr. afirmó que un rival lo había insultado con un término racista durante el encuentro que el Madrid ganó por 1-0.

“Ha sido sometido a esto unas cuantas veces a lo largo de su carrera y lo ha manejado de manera excelente. Pero que continúe y que pase esta noche, es una vergüenza para el futbol”, dijo el defensor del Madrid Trent Alexander-Arnold.

Vinícius Júnior acababa de conseguir un maravilloso gol con un remate al ángulo superior para darle al Real Madrid la ventaja en la ida de su repechaje con el Benfica en el Estádio da Luz.

El atacante brasileño y sus compañeros celebraron eufóricamente, mientras que Vinícius Jr. se puso a bailar en el córner.

Lo que siguió fueron altercados desagradables que llevaron al brasileño a informar al árbitro François Letexier que se había hecho un comentario racista. Señaló al jugador argentino Gianluca Prestianni al quejarse con el silbante, quien cruzó los brazos para señalar el protocolo antirracismo del futbol y provocó que el encuentro tuviera otro sentido.

Cubriéndose la boca con la camiseta, Prestianni se había acercado a Vinícius.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, quien también habló con el delantero merengue, dijo que su jugador negó la acusación de racismo.

“Me dijeron cosas diferentes”, añadió el estratega portugués, quien agregó que quería ser imparcial.

Pero en referencia a ocasiones anteriores en las que Vinícius Jr. ha sido objeto de insultos racistas, José Mourinho dijo: “Hay algo mal porque pasa en todos los estadios... En el estadio donde juegue Vinícius Jr. pasa algo. Siempre”.

El atacante se sentó solo en el banquillo antes de que el encuentro se reanudara sin que ningún jugador fuera expulsado como resultado de sus denuncias.

Mbappé, quien defendió a Vinícius Jr. mientras los jugadores del Benfica lo confrontaban, también fue abucheado por los aficionados rivales. Las cámaras mostraron al goleador francés aparentemente diciéndole a Prestianni que era un racista, además de insultarlo.

“No podemos aceptar que un jugador que juega en la máxima competición europea se comporte así”, dijo Kylian Mbappé. “No debería seguir jugando en la competición. A ver qué pasa ahora”.

En tanto, el intento del PSG por defender su título quedó comprometido cuando el club se vio en desventaja por 2-0 como visitante ante el Mónaco.

Désiré Doué ingresó para rescatar a su conjunto, que se impuso por 3-2.

El Galatasaray dejó a la Juventus al borde de la eliminación con una remontada por 5-2 en Estambul. El Borussia Dortmund venció de local 2-0 a Atalanta.