¡CAMPEÓN! Alexander Zverev se corona en Roland Garros 2026 y conquista su primer Grand Slam

El tenista alemán Alexander Zverev conquistó el primer Grand Slam de su carrera luego de derrotar 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 al italiano Flavio Cobolli. Sascha había perdido sus tres duelos definitivos en un Major, y con su coronación es el primer campeón nuevo en Francia en una década.

El nacido en Hamburgo ya sabía lo que era jugar la final del torneo en el Philippe-Chatrier, pues lo había hecho en la edición de 2024, en la que cayó derrotado a manos de Carlos Alcaraz por parciales de 3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6, pero este año llega como el tenista con mayor experiencia en la ATP y mejor posicionado dentro del cuadro del certamen.

Los nervios traicionaron a un Alexander Zverev ansioso por levantar su primer Grand Slam, principalmente en el cuarto set ante un Flavio Cobolli que disputaba su primera final en un Major.

Así fue la final de Roland Garros entre Zverev y Cobolli

Alexander Zverev logró llevarse el primer set sin ninguna complicación, pero Flavio Cobolli comenzó a apretar conforme pasaban los juegos y a meter en problemas al alemán. Cada revés era más fuerte que el anterior y ambos buscaban terminar el game lo más rápido posible para no perder energía bajo el intenso sol de París.

Los episodios que siguieron fueron más peleados que el primero, Cobolli con el apoyo del público logró llevarse el segundo set, mientras que el tercer fue para Sascha Zverev por el mismo marcador, sin embargo los que mantenía parejo este cotejo eran los errores de ambos tenistas, estrellando la pelota en la red sin poder responder o desaprovechando cuando el rival ya estaba vencido para llevarse el juego.

Roland Garros tiene primer campeón inédito en 10 años

El Roland Garros de 2016 había sido el más reciente que había sido testigo de un nuevo monarca. El turno en aquella ocasión fue del serbio Novak Djokovic, quien superó al británico Andy Murray en el encuentro definitivo.

Fue el primero de tres trofeos hasta el momento para Nole en la justa en Francia, pues posteriormente también se proclamó campeón en las ediciones de 2021 y 2023.

EVG