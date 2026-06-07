Charles Leclerc sufre terrible choque en el GP de Mónaco y se retira de la carrera en su casa (VIDEO)

Charles Leclerc vivió un pésimo fin de semana en el GP de Mónaco después de quedar fuera de la competencia al chocar en la vuelta 66. El piloto monegasco se encontraba detrás de Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli.

El volante de Ferrari perdió el control de su monoplaza en una de las vueltas y terminó impactándose en uno de los muros de contención. La llanta izquierda quedó completamente destrozada y también el alerón, por lo que no pudo continuar, lamentándose dentro del automóvil.

Después de su incidente, Charles Leclerc dijo en la radio que él no tomaría la culpa de este terrible choque, sino que todo fue por un tema de los frenos que no estaban en sus óptimas condiciones durante la carrera.

Charles Leclerc molestó con su equipo durante el GP de Mónaco

Charles Leclerc se mostró molesto con su equipo durante la mayor parte del tiempo en el GP de Mónaco, ya que el piloto de Ferrari corría en su casa y buscaba llevarse la victoria frente a su gente en el principado.

Vueltas antes de su accidente, Lance Stroll también impactó en uno de los muros de contención, por lo que se hizo presente el safety car y varios pilotos pararon en pits para cambiar llantas o cumplir con su penalización; este fue el caso de los dos Ferrari.

Sin embargo, esta decisión no le gustó del todo a Charles Leclerc, ya que a través de la radio le dijo a su equipo que por qué lo hacían parar en los pits y no lo dejaban en la pista para ganarle el segundo puesto a Lewis Hamilton.

DCO