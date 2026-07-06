Harry Kane hace insospechada confesión tras la victoria de Inglaterra sobre México (VIDEO)

Harry Kane anotó un gol en el triunfo de Inglaterra ante México en los octavos de final del Mundial 2026.

Harry Kane apareció un día después de la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026, y confesó que el duelo celebrado en la cancha del Estadio Azteca se trató de uno de sus partidos favoritos con el equipo de la rosa, al tiempo que reconoció que sabía que sería un juego complicado.

“Entrar a ese partido fue especial, la atmósfera, el estadio, todos estábamos emocionados por jugar este partido icónico y poder superar las adversidades, batallar como lo hicimos, poner nuestros cuerpos al límite, cubrir cada centímetro del pasto, fue increíble ser parte de eso, fue uno de mis juegos favoritos con la camiseta de Inglaterra, sin dudas”, fue parte de lo que dijo el goleador del Bayern Múnich en un video en redes sociales.

Voice is back! 😂 Reflecting on an incredible night in Mexico… 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/YdCQo1XGoB — Harry Kane (@HKane) July 6, 2026

Harry Kane vive noche increíble en el Estadio Azteca

Harry Kane, quien colaboró con un gol y una asistencia para el triunfo de 3-2 de Inglaterra ante México en los octavos de final del Mundial 2026 agradeció el apoyo de todos los aficionados ingleses en la que definió como una noche increíble.

“Fue una noche increíble. Apreciamos todo el apoyo. Sabemos que había muchísimos aficionados en el estadio y muchos más en casa. La conexión con todos es más fuerte que nunca y la sentimos más que nunca”, aseveró el máximo goleador de los tres leones en Copa del Mundo con 14 anotaciones.

Sabíamos la prueba que nos esperaba y lo difícil que sería, pero salimos adelante y avanzamos a la siguiente ronda Harry Kane, delantero de Inglaterra



Harry Kane toma con humor el problema con su voz

Luego de que en su entrevista posterior al partido entre México e Inglaterra se le fue la voz a Harry Kane, el experimentado delantero tomó el hecho con humor y aseguró que lo ocurrido quedó muy bien con lo que fue una noche redonda para los dirigidos por Thomas Tuchel.

“Primero que nada, como pueden escuchar, mi voz está de vuelta. Qué gran momento fue esa entrevista de anoche. Me alegra ver que todos se estén riendo de ello en las redes sociales. Fue la entrevista perfecta para terminar una noche perfecta”, aseveró Hurrikane.

El gol de Harry Kane fue el 3-1 parcial de Inglaterra sobre México. El atacante de 32 años anotó de penalti, luego de una falta de Raúl Tala Rangel sobre Anthony Gordon, al minuto 60.

EVG