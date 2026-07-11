México suma dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

México logra dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

El tiro con arco está tomando fuerza en México más de la que ya tenía y convirtiéndose en un deporte que puede darle muchas alegrías al país en próximas competencias. Este sábado el equipo mixto y el conjunto varonil se colgaron la medalla de plata en la Copa del Mundo Madrid 2026.

Ximena Estrada y Miguel Becerra escalaron hasta el segundo peldaño del podio en la prueba de equipos mixtos de arco compuesto. En la final se enfrentaron contra la dupla británica Ajay Scott y Ella Gibson, quienes se llevaron la victoria por un cerrado marcador de 156-154.

Más tarde, el conjunto varonil conformado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera, de igual manera se llevaron el subcampeonato en la misma modalidad de arco. Ellos se enfrentaron ante el grupo danés que ganó el primer lugar, en el que estaban Rasmus Bramsen, Martin Damsbo y Mathias Fullerton.

Tras esta participación en la capital de España, los arqueros mexicanos demuestran que son potencia en tiro con arco y que en sus siguientes competencias pelearán por llevarse el oro.

Los siguientes retos que tienen las flechas nacionales serán muy importantes para prepararse de cara a unos posibles Juegos Olímpicos en 2028. Primero tendrán su participación en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y después la Gran Final de este serial que se disputará el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

DCO