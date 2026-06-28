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Matías Grande cierra con un bronce su participación en el Campeonato Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala

Matías Grande concluyó su participación en el Campeonato Panamericano de tiro con arco, celebrado en Tlaxcala, con una presea de bronce en la prueba individual de arco recurvo

Matías Grande ganó el bronce en el último día del Campeonato Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala.
Matías Grande ganó el bronce en el último día del Campeonato Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala. Foto: Facebook de Archery México
Por:
Enrique Villanueva

El mexicano Matías Grande ganó la medalla de bronce en el desenlace del Campeonato Panamericano de tiro con arco que se llevó a cabo en Tlaxcala, esto después de imponerse en la prueba individual de arco recurvo al estadounidense Brady Ellison con una flecha de desempate, pues el duelo culminó con un empate 5-5.

El arquero tricolor disputó el juego por el tercer lugar después de que fue vencido por el canadiense Eric Peters, quien perdió la final a manos del brasileño Marcus D’Almeida, actual campeón del mundo.

El bronce de Matías Grande no fue el único para México en el último día del Campeonato Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala, pues la coahuilense Ángela Ruiz terminó tercera en la prueba individual de arco recurvo femenil, luego de superar 7-3 a la canadiense Virginie Chénier.

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Adriana Castillo se queda muy cerca de darle bronce a México

Adriana Castillo estuvo a nada de subirse al podio en arco compuesto femenil, luego de que cayó frente a la colombiana Alejandra Usquiano en el duelo por la presea de bronce, el cual tuvo que disputar tras ser derrotada en semifinales por la también colombiana Sara López.

Alexis Ruiz, de Estados Unidos, conquistó el metal dorado luego de derrotar a Sara López.

¿Cuántas medallas ganó México en el Panamericano de tiro con arco?

México cosechó siete medallas durante el Campeonato Panamericano de tiro con arco que se llevó a cabo en Tlaxcala.

La delegación nacional obtuvo dos preseas de oro, una de plata y bronce, con lo que solamente terminó detrás de la delegación de Estados Unidos.

Con su desempeño y medallas conseguidas en el Campeonato Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala, México aseguró las 12 plazas disponibles para los Juegos Panamericanos de Lima, a desarrollarse el próximo año.

EVG

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