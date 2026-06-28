Así fue el sensacional recibimiento a Países Bajos a su llegada a Monterrey para su juego ante Marruecos (VIDEO)

Países Bajos fue recibido a lo grande a su llegada a Monterrey para su juego ante Marruecos en el Mundial 2026.

Los integrantes de la selección de Países Bajos tuvieron un espectacular recibimiento en Monterrey, donde este lunes 29 de junio enfrentan a Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. A cada uno de ellos se le entregó un sombrero a su llegada al hotel de concentración.

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, fue el encargado de darles el sombrero a cada uno de los futbolistas y miembros de la delegación neerlandesa, que jugará por primera vez en México en lo que va del certamen tripartita, momento que compartió orgulloso en sus redes sociales.

“Gracias por su cálida bienvenida, Monterrey”, fue el mensaje de agradecimiento de la selección de Países Bajos en sus redes sociales, donde compartió un video del sensacional recibimiento que tuvieron, pues muchos aficionados los esperaban en el hotel con la bandera de su país y jerseys.

Samuel García presume recibimiento a Países Bajos en Monterrey

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dedicó también un mensaje en sus redes sociales a la delegación de Países Bajos tras su llegada a Monterrey, donde el público se le entregó a los jugadores dirigidos por Ronald Koeman.

“La Naranja Mecánica llega a NUEVO LEÓN. Y fueron recibidos al puro estilo del Mundial Más Norteño. BIENVENIDOS Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Nigel de Jong, Nathan Ake y toda la selección de Países Bajos”, escribió Samuel García en sus redes sociales.

Samuel García se había quedado con ganas de ver a Países Bajos en Monterrey desde que se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, pues en un inicio le tocaba a los neerlandeses disputar su segundo juego del Grupo F en la capital neoleonesa. Sin embargo, la FIFA puso en su lugar el duelo entre Túnez y Japón, que fue el partido 1000 en la historia del magno evento futbolístico.

La Naranja Mecánica llega a NUEVO LEÓN.🦁🍊



Y fueron recibidos al puro estilo del Mundial Más Norteño. BIENVENIDOS Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Nigel de Jong, Nathan Ake y toda la selección de Países Bajos 🤠 pic.twitter.com/r7lHAjMUNx — Samuel García (@samuel_garcias) June 29, 2026

Monterrey se despide del Mundial 2026

El cotejo de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos es el cuarto y último que Monterrey reciba durante la Copa del Mundo 2026.

El Estadio BBVA, casa de Rayados desde el 2015, fue sede de tres cotejos de fase de grupos, el primero de ellos la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez. Posteriormente vino el 4-0 que Japón le propinó a Túnez y días después el sorpresivo triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur, resultado con el que los Bafana Bafana clasificaron a la segunda ronda.

EVG