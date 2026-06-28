Con este gran gesto Jordania se despidió del Mundial 2026 y emocionó al mundo (VIDEO)

Los jugadores limpiaron cada espacio antes de abandonar el estadio tras enfrentar a Argentina.

La Selección de Jordania cerró su histórica primera participación en una Copa del Mundo con una muestra de respeto que volvió a conquistar a los aficionados.

Tras disputar su último partido del Mundial 2026 frente a Argentina, el plantel asiático limpió por completo el vestidor que utilizó y dejó como obsequio dulces tradicionales de su país para agradecer al personal del torneo por el trato recibido durante toda la fase de grupos.

Lejos de marcharse inmediatamente después de la eliminación, jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff dedicaron varios minutos a dejar impecables las instalaciones que ocuparon.

Además, colocaron los regalos como una muestra de gratitud hacia las personas encargadas de mantener en funcionamiento cada sede del Mundial.

Dulces tradicionales como muestra de agradecimiento

El detalle no pasó desapercibido. Sobre una de las mesas del vestidor quedaron acomodados diversos dulces típicos jordanos acompañados de un mensaje de agradecimiento dirigido al personal del estadio y a los trabajadores del Mundial 2026.

El gesto recordó que, más allá de la competencia deportiva, la Copa del Mundo también es un espacio para fortalecer los lazos culturales entre las distintas naciones participantes.

La selección jordana quiso reconocer el trabajo silencioso que realizan decenas de personas para que cada partido pueda desarrollarse sin contratiempos.

Una despedida con clase del Mundial 2026

Aunque Jordania no consiguió avanzar a la fase de eliminación directa y cerró su participación con la derrota 3-1 ante Argentina, su paso por el torneo dejó una huella importante fuera de la cancha.

El combinado asiático debutó por primera vez en una Copa del Mundo y, además de competir al máximo nivel, fue protagonista de uno de los gestos de mayor deportividad del torneo.

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