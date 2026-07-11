El mensaje de Gianni Infantino tras darse a conocer la muerte de Jayden Adams de Sudáfrica (FOTO)

A poco más de una semana de que llegue a su fin el Mundial 2026 se dio a conocer la muerte de Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica que participó en el torneo hasta los dieciseisavos de final. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, escribió un mensaje y lo publicó en sus historias de Instagram.

“Es increíblemente triste saber que el centrocampista sudafricano Jayden Adams ha fallecido apenas unas semanas después de haber participado en la histórica campaña de su selección en la Copa Mundial de la FIFA. Mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y en la comunidad futbolística mundial, están con su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo. Se echará mucho de menos a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns. Que descanse en paz”, comunicó Gianni Infantino.

El mensaje de Gianni Infantino tras la muerte de Jayden Adams. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Qué pasó con Jayden Adams?

Este sábado se dio a conocer el fallecimiento de Jayden Adams después de un mes de haber iniciado el Mundial 2026. Tras participar en cuatro partidos de la Copa del Mundo, el mediocampista perdió la vida.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Harry Kane revela que tuvo surrealista encuentro con Donald Trump y comparte los detalles del mismo

La policía sudafricana informó que ya abrieron una investigación después de encontrar el cuerpo del futbolista de 25 años en una vivienda de Schotschekloof, una colonia al centro de la Ciudad del Cabo.

Gayton McKenzie, ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica comentó que “aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden. Hago un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con prudencia y compasión, y se abstengan de especular, permitiendo así que su familia y el Mamelodi Sundowns dispongan del espacio y la privacidad que necesitan en estos momentos tan difíciles".

El sudafricano Jayden Adams conduce el balón en el juego ante México en la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

¿En qué partidos del Mundial 2026 participó Jayden Adams?

Jayden Adams fue parte de la escuadra de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026 y tiempo después de la eliminación delos Bafana Bafana perdió la vida.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns participó en tres partidos de la Copa del Mundo en Norteamérica y fueron los tres de fase de grupos del torneo veraniego. Jugó el encuentro ante México, Chequia y Corea del Sur.

Lamentablemente se quedó en la banca para el cotejo ante Canadá de los dieciseisavos de final del certamen de la FIFA y con un gol tardío de Stephen Eustáquio, los sudafricanos quedaron eliminados del certamen en Norteamérica.

DCO