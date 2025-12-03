Cruz Azul rescata empate ante Tigres en CU y la semifinal se define en el Volcán; Resumen y goles

Cruz Azul y Tigres igualaron en el comienzo de las semifinales del Apertura 2025.

Un gol de penalti de Gabriel Toro Fernández le permitió a Cruz Azul empatar 1-1 con Tigres en la ida de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX luego de un duelo en Ciudad Universitaria en el que los felinos priorizaron el orden defensivo en busca de salir vivos para definir todo el próximo sábado en el Volcán.

Andrés Gudiño salvó a La Máquina desde el inicio del encuentro al tapar un remate de cabeza de Ángel Correa, acción a la que le siguió un disparo raso de derecha fuera del área de Fernando Gorriarán, pero el balón se estrelló en el poste, ambas acciones al minuto 2.

Cruz Azul respondió con un tiro de zurda fuera del área de Jeremy Márquez al 3’ y un disparo de derecha de Nacho Rivero tras un pase de Charly Rodríguez, al minuto 5.

Cruz Azul ataca desde el inicio del complemento... pero Tigres pega primero

El equipo cementero se lanzó al ataque desde el comienzo de la segunda parte. Jesús Orozco Chiquete probó suerte con un zurdazo fuera del área al minuto 49, acción a la que le siguió una volea de Lorenzo Faravelli fuera del área, pero Nahuel Guzmán se lanzó correctamente y mandó el balón a tiro de esquina.

Poco tiempo después, un sector de aficionados en las tribunas lanzó el grito discriminatorio y homofóbico hacia Nahuel Guzmán, pero el árbitro no detuvo el juego. En la siguiente jugada Juan Brunetta dejó ir la oportunidad de poner al frente a Tigres, con un disparo de zurda muy desviado y descompuesto al 53’.

Nacho Rivero tuvo dos remates de cabeza que se fueron desusados, uno de ellos al minuto 56 y el otro al 59’. Pero poco tiempo después apareció Ángel Correa para fusilar a Andrés Gudiño, tras una serie de rebotes en el área, con un derechazo para poner adelante a los de la UANL al 61’.

Guido Pizarro movió sus piezas y al minuto 67 sacó de la cancha a Juan Brunetta para sustituirlo por Juan Purata, en un ajuste para priorizar el orden defensivo con la ventaja en la pizarra.

Un penalti mete de vuelta en la semifinal a Cruz Azul

El árbitro marcó un penalti a favor de Cruz Azul tras una mano de Marco Farfan tras un disparo de Nacho Rivero. Gabriel Toro Fernández engañó a Nahuel Guzmán y le dio el empate a los de La Noria al minuto 76.

Ángel Correa dejó escapar su segundo tanto de la noche con un disparo de derecha en el centro del área, pero el balón se fue muy por arriba de la cabaña defendida por Andrés Gudiño.

El árbitro agregó siete minutos de compensación, pero lo más que tuvo Cruz Azul para conseguir la remontada fue un intento de Charly Rodríguez con un tiro de derecha fuera del área al 92′.

Tigres será local el próximo sábado 6 de diciembre en el Volcán, donde los dirigidos por Nicolás Larcamón necesitan el triunfo para clasificar a la final del Apertura 2025.

