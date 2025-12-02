Cruz Azul suma su cuarto torneo al hilo en semifinales de Liga MX

Están listas las semifinales del futbol mexicano. El Apertura 2025 está llegando a su final y ya se conoce que clubes son los mejores cuatro del campeonato.

Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey pelearán por el pase a la Gran Final de la Liga MX, pero hay un equipo que es recurrente en estas instancias desde hace cuatro torneos, pues La Máquina no se pierde este tipo de partidos desde el Clausura 2024.

Pese a que el Toluca es el reciente campeón del balompié nacional, los cementeros son los que tienen más experiencia en este tipo de partidos. En el Clausura 2024 llegó hasta la final, pero la perdió ante el América. Para el Apertura 2024 y Clausura 2025 se quedó en las semifinales y también fue por culpa del América, pues los de André Jardine los eliminaron en la antesala por el título.

El Dato: Los Diablos llegaron a 25 clasificaciones a semifinales (sólo superados por América) y mantuvieron su portería en cero por tercera ocasión consecutiva jugando de local.

Tigres y Monterrey siguen demostrando su poder y que el peso de contratar grandes futbolistas también los mantiene siempre en la pelea. Los cuatro semifinalistas son de las plantillas más caras en el futbol mexicano.

La Liga MX reveló las fechas y los horarios para las series de las semifinales del Torneo Apertura 2025. Las llaves son Toluca vs Monterrey, además de Tigres vs Cruz Azul.

Luego de toda la ronda de cuartos de final, el campeonato entra en la antesala de la final ya sin equipos importantes como América o Chivas, que quedaron a deber para sus aficionados, pues ambos estuvieron a minutos de poder avanzar en sus respectivos juegos.

7 goles tiene Ángel Sepúlveda en el certamen mexicano

Las semifinales inician mañana. Primero rueda el balón en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas para el juego de ida entre Tigres y Cruz Azul. El mismo día a las 21:10 horas Monterrey le hace los honores a Toluca en el Estadio BBVA.

Fue la sexta ocasión que Rayados eliminó al América en Liguilla, convirtiéndose en el equipo al que más veces ha vencido en esta fase. El gol fue el 12 de Berterame en Liguilla (11 con Monterrey), situándolo como el cuarto mejor anotador histórico del club en esta fase, detrás de Funes Mori, Suazo y Guile Franco.

Los cotejos de vuelta son el sábado 6 de noviembre. Iniciando con el Toluca vs Monterrey en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas y cerrando en el Estadio Universitario con el Tigres vs Cruz Azul a las 21:10 horas.

El primer club en avanzar a semifinales fue el Monterrey, que dejó en el camino a las Águilas del América. Aunque el cuadro de Coapa ganó el duelo de vuelta, no fue suficiente para que pudieran alcanzar una nueva antesala de la final.

El otro equipo que avanzó a semifinales fue el actual campeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, que llegaron| gracias a lo hecho en Juárez, pues en el duelo de vuelta empataron sin anotaciones ante los Bravos, que tuvieron un buen torneo, pero no llegaron más allá de cuartos de final.

Los Tigres se confirmaron en la siguiente ronda del semestre luego de darle vuelta a la eliminatoria ante los Xolos, que dejaron ir una ventaja de tres tantos y cayeron por 5-0 en el Volcán. Una noche redonda para el conjunto de la UANL.

Cruz Azul logró llegar a semifinales con una victoria sobre las Chivas. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla.

Títulos de los sobrevivientes │ La Máquina en los recientes torneos │ Listas las Semifinales ı Foto: Especial