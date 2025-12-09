Confirmado: La Liga MX le dice adiós al play-in; conoce como se jugará el próximo torneo

Pachuca y Pumas disputaron uno de los partidos del play-in del Apertura 2025 de la Liga MX.

El play-in dejará de jugarse en la Liga MX después de cinco torneos, luego de que en la Asamblea de Dueños se dio a conocer este ajuste de cara al Clausura 2026, la campaña previa a la celebración del Mundial 2026, esto con el objetivo de hacer más corto el calendario, pues el magno evento comenzará el 11 de junio.

Francisco Iturbide, Director General de Operaciones, Desarrollo y Competencias dela Liga MX, presentó el calendario del Torneo Clausura 2026, mismo que se pondrá en marcha el 9 de enero y la final de vuelta se llevará a cabo el 24 de mayo.

La Asamblea de Dueños sesionó este martes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. pic.twitter.com/M7lUHjqawN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) December 9, 2025

¿Cómo se jugará la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

La eliminación del play-in significa que tampoco se jugará el repechaje, ronda que se disputó del Guard1anes 2020 al Clausura 2023.

Esto quiere decir que la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX la jugarán los ocho primeros equipos de la clasificación, como ocurrió hasta el Apertura 2019, la última temporada completa previa a la pandemia del coronavirus.

El play-in se jugó por primera vez en el Apertura 2023, con Santos, Mazatlán, Atlético de San Luis y León como los clubes que diputaron dicha instancia aquella ocasión.

Habrá tres jornadas dobles, las cuales se llevaran a cabo 13 y 14 de enero (J2), 3 y 4 de marzo (J9) y 22 y 23 de abril (J16).

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX se jugarán entre el 2 y el 10 de mayo, las semifinales entre el 13 y 17 del mismo mes, mientras que los cotejos de la gran final se efectuarán el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.

¿Cuándo se revelará el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX?

Se espera que el calendario del Clausura 2026 se dé a conocer en el transcurso de la próxima semana, una vez que haya concluido el Apertura 2025, en el que Toluca y Tigres definen al campeón el próximo 14 de diciembre.

El próximo torneo del futbol mexicano concluirá tres semanas antes de que arranque la Copa del Mundo del 2026, que comenzará el 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca.

El Apertura 2026 se espera que comience la última semana de julio, después de que culmine la Copa del Mundo tripartita.

EVG