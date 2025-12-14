Sebastián Córdova se va de Tigres y su despedida es sumamente dolorosa; previo a la final se ventiló la noticia

Sebastián Córdova durante un juego de Tigres en la fase regular del Apertura 2025.

Sebastián Córdova, jugador clave de Tigres en el último trofeo del equipo, no formará parte de los festejos de la institución si los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se proclaman campeones del Apertura 2025 de la Liga MX contra el Toluca, pues está prácticamente borrado del equipo.

Diversos reportes indican que el ex del América no realizó el viaje a Toluca con el resto de la plantilla felina para el cotejo de vuelta de la final del futbol mexicano, por lo que verá desde su casa el encuentro de los dirigidos por el argentino Guido Pizarro, que llegan con ventaja de 1-0 al duelo en el Estadio Nemesio Díez.

Y así, en un entrenamiento sabatino terminó la etapa de Sebastián Córdova con Tigres.



El máximo referente para el octavo campeonato de la institución se despide de este club y da por finalizada su historia en Tigres. pic.twitter.com/t8wLNddsrc — Info-Tigres MX (@InfoTigresMX) December 13, 2025

La salida de Sebastián Córdova de Tigres era un secreto a voces y la confirmación de la noticia se ventiló las horas previas a la final de vuelta del Apertura 2025 ante el Toluca.

¿Cuántos partidos jugó Sebastián Córdova con Tigres en el Apertura 2025?

Sebastián Córdova solamente tuvo actividad en seis partidos con Tigres durante la fase regular del Apertura 2025, y únicamente fue titular en uno de ellos.

El mediocampista de 28 años de edad apenas registró 147 minutos en la cancha este torneo, y no fue contemplado un sólo minuto por Guido Pizarro en ningún cotejo de la Liguilla.

El único partido en el que Sebastián Córdova fue titular con Tigres en el Apertura 2025 fue en el del empate sin goles contra Chivas en la Jornada 1, encuentro que se efectuó en el Estadio AKRON.

Sebastián Córdova, pieza clave en el último título de Tigres

Sebastián Córdova fue fundamental en el más reciente título de Liga MX de Tigres, el obtenido en el Clausura 2023, pues marcó el empate parcial a dos goles contra Chivas en el Estadio AKRON, donde los felinos se impusieron 3-2.

El formado en las inferiores del América anotó de cabeza al minuto 71 de aquel cotejo de vuelta, luego de que la ida acabó 0-0. Su tanto mandó el cotejo al alargue, donde Guido Pizarro, actual estratega de los universitarios, convirtió la diana que le dio la victoria y el título a los regiomontanos.

Sebastián Córdova se unió a las filas de Tigres en el Clausura 2022, después de seis campañas con las Águilas del América, con las que ganó dos trofeos, pero ninguno de la Liga MX.

