Sebastián Córdova se va de los Tigres y su nuevo destino es con un viejo conocido, pero sin un futuro seguro

El futuro de Sebastián Córdova está en un dilema. El canterano del América no tiene sus días seguros en Tigres y todo apunta a que saldrá en el Clausura 2026, pues sus minutos son nulos y no entra en planes de la directiva. Su destino no sería ni en las Águilas ni en las Chivas; todo apunta a que llegue al Pachuca con Jaime Lozano.

El timonel mexicano conoce muy bien a Sebastián Córdova; lo llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y, pese a no pasar por un buen momento en el América, provocó que sacara su mejor nivel. Lo malo para Córdova es que Jimmy no tiene su futuro seguro en el Pachuca, ya que los resultados no se le han dado y, de seguir así, quedaría fuera de la institución.

Sebastián Córdova en una de las pruebas de COVID-19. ı Foto: Twitter / @ClubAmerica

Sebastián Córdova solamente suma 147 minutos en lo que va del Apertura 2025. Ha militado en seis partidos y lamentablemente ha jugado un encuentro como titular. El único duelo en el que estuvo desde el inicio fue el de la Jornada 1 ante las Chivas; el resultado terminó 0-0 y estuvo 58 minutos en el terreno de juego.

Los Tuzos del Pachuca iniciaron muy bien el Apertura 2025. Jaime Lozano logró mantener a su equipo invicto en las primeras jornadas, pero posteriormente se comenzó a desmoronar y ahora será uno de los que se encuentren dentro del Play-in del balompié nacional.

Los Tuzos ocupan la posición ocho con 22 puntos. En 16 encuentros, Jaime Lozano y su equipo han ganado en seis oportunidades, por cuatro empates y seis derrotas. Si el Pachuca no logra calificar a los cuartos de final, sería un fracaso para los de la Bella Airosa y el trabajo de Jaime Lozano estaría en duda. Sin Jimmy, el lugar de Sebastián Córdova en el mediocampo hidalguense estaría en duda.