Mbappé anota, pero el Real Madrid no triunfa

Kylian Mbappé se lamente después de un empate más, ayer.

El Real Madrid fue incapaz de regresar a la cima de LaLiga española tras ser retenido 1-1 por el Girona, amenazado por el descenso, ayer.

Kylian Mbappé convirtió un penalti a los 67 minutos después de que Azzedine Ounahi pusiera a los locales por delante a los 45 en el Estadio Montilivi.

Mbappé, quien anotó cuatro goles a mitad de semana contra el Olympiakos en la Champions League, casi ganó el partido para el Real Madrid cuando su disparo de pierna derecha desde cerca del punto de penalti apenas falló en el tiempo de descuento.

El Dato: Los azulgranas recibieron otro impulso con el regreso de Pedri González después de pasar un mes sin su principal creador de juego. Ingresó con media hora por jugar.

“Me gustó cómo reaccionó el equipo, aunque no fue suficiente para conseguir la victoria. En la segunda mitad mejoramos y podríamos haber ganado viniendo desde atrás. No pudimos concretar las oportunidades que creamos”, dijo el DT del Real Madrid, Xabi Alonso.

El Madrid se quejó de que debería haber tenido un penalti en el minuto 80 tras un desafío sobre Rodrygo.

Fue el tercer empate consecutivo en LaLiga para el Real Madrid, que cedió el liderato el sábado después de que el Barcelona venciera al Alavés 3-1. El conjunto catalán está un punto por delante del Madrid después de 14 partidos.

31 puntos en el campeonato tiene el conjunto del Atlético

Girona, está en el puesto 18, ha ganado uno de sus últimos seis partidos. Alberto Moleiro anotó cinco minutos en el tiempo de descuento mientras el Villarreal, tercero en la tabla, extendió su racha de victorias en LaLiga a cinco partidos con una victoria 3-2 en la Real.

El Villarreal estaba liderando 2-0 antes de que los locales respondieran con goles a los 60 y 87 minutos.

Moleiro anotó el gol de la victoria con un disparo desde el borde del área en el tiempo añadido.

El Villarreal está un punto detrás del Madrid y un punto por delante del cuarto clasificado Atlético de Madrid, que venció al último clasificado Oviedo 2-0 el sábado. La Real Sociedad, que se mantuvo novena, había ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

Goles en la segunda mitad de Pablo Fornals y Sergi Altimira dieron al Real Betis una victoria 2-0 en el derbi de Sevilla.

La victoria movió al Betis al quinto lugar. El Sevilla, que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de liga, se mantuvo en el puesto 13.

El partido se detuvo por más de 15 minutos y los jugadores fueron enviados a los vestuarios después de que se lanzaran objetos al campo por parte de los aficionados del Sevilla.

También el domingo, Kike García anotó el gol de la victoria a los 86 minutos para el Espanyol, que está en sexto lugar, en una victoria 1-0 en el Celta de Vigo, que está en el puesto 12.

Raphinha asistió en dos goles y Olmo facturó un doblete en la remontada del Barcelona para derrotar 3-1 al Alavés.