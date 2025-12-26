“Yo siempre he hecho el amor”, Fabián Estay revela con qué famosa tuvo un amorío mientras jugó en el América (VIDEO)

Fabián Estay se volvió viral en redes sociales por su participación en el podcast “Secretos del Vestidor”, pues en el episodio habló sobre uno de sus amoríos que tuvo con Betty Monroe mientras el chileno jugaba en el América, además de dejar en claro que él no “tenía sex...”.

“Me están obligando; a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, yo soy un caballero; en ese tiempo yo no tenía sex... yo siempre he hecho el amor, yo soy un romántico”. Además, reveló que su relación con Betty Monroe fue “espectacular; en ese tiempo estaba maravillosa, la llevé a Tulancingo”.

@secretosdelvestidor 🔥😉 “Mi relación con Betty Monroe fue… espectacular.” Fabián Estay recuerda —con una sonrisa y cero arrepentimientos— cómo fue su relación con Betty Monroe, describiéndola simplemente como espectacular. Un momento sincero, relajado y lleno de esa picardía que solo aparece cuando hay confianza en el vestidor. Porque algunas historias no necesitan muchos detalles… se cuentan solas. FabianEstay BettyMonroe SecretosDelVestidor Anécdotas HumorFutbolero Si quieres ver el programa completo: Secretos del Vestidor – Fabián Estay. Link en bio. ♬ sonido original - Secretos del Vestidor - Secretos del Vestidor

¿Quién ese Betty Monroe, la actriz que tuvo una relación con Fabián Estay?

Fabián Estay reveló que tuvo una relación con Betty Monroe cuando el futbolista chileno vistió la camiseta del América, dejando en claro que fue “espectacular” compartir su tiempo y amor con la mexicana.

Beatriz Monroy Alarcón, más conocida como Betty Monroe, es una exmodelo, actriz y presentadora mexicana que participó en diferentes proyectos; uno de ellos fue su debut en 1991 en la obra de teatro musical Vaselina, además de aparecer en un concurso de belleza en el que se ganó el primer lugar.

Después de desparecer un tiempo de los reflectores, Betty Monroe volvió a aparecer en 2024 en las redes sociales, pues la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram desde Argentina, mostrando que ahora disfruta de su vida lejos del mundo del espectáculo.

DCO