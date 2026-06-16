Las breves del Mundial 2026

Arozarena también visita estadios de futbol

Arozarena también visita estadios de futbol ı Foto: X / MLB

El beisbolista Randy Arozarena estuvo presente en el duelo entre Bélgica y Egipto, que terminó empatado 1-1. El partido se llevó a cabo en Seattle y el pelotero tricolor no dudó en acudir al estadio para hacerse presente. Hay que recordar que el serpentinero milita actualmente con la novena de los Marineros y es uno de los favoritos de toda la afición. El jardinero decidió no jugar para Cuba y representar a México en las distintas Copas del Mundo, pero de su especialidad, en las que ya llegaron hasta las semifinales.

Llena su coche de estampitas de la justa

Llena su coche de estampitas de la justa ı Foto: Captura de video

La fiebre por la Copa se vive y expresa de muchas maneras, como el creador de contenido John Nellis, quien cubrió un carro con estampas Panini, tardando más de cuatro horas y gastando 20 mil pesos. Nellis, un famoso creador de contenido sobre futbol en Inglaterra, reveló que gastó 1,193 dólares para comprar más de cuatro mil stickers que pegó en el coche. En total, tardó 4 horas y 3 minutos en completar este reto. Empezó en la parte delantera del automóvil, luego en la cajuela; siguió en el techo y las puertas, para terminar en los espejos.

Ayudan a los nipones con la genkidama

Ayudan a los nipones con la genkidama ı Foto: |Captura de video

Los fans mexicanos están viviendo el Mundial como nunca antes. Al parecer, 13 partidos en el país serán pocos, pues el ambiente no para desde el primer día. En esta ocasión, se hizo viral un video en el que aparecen asistentes en el Fan Fest de Guadalajara apoyando a Japón de una manera muy inusual, pues con una genkidama de Dragon Ball Z intentaron darle fuerza al equipo para que empatara con Países Bajos. Al final lo lograron y terminaron 2-2.

En el zócalo celebran con Cabo Verde

En el Zócalo celebran con cabo verde ı Foto: Captura de video

La fiesta por el empate que Cabo Verde consiguió ante España en su debut dentro de las Copas del Mundo se trasladó hasta el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. La única persona con la playera del cuadro africano estaba tranquila viendo el juego, pero al final del partido, la afición azteca, fiel a su costumbre, se le acercó, lo levantó y lo empezó a lanzar al cielo para celebrar el primer punto en justas del máximo torneo de futbol en el orbe. El cuadro ibérico tenía un valor 22 veces más grande que su rival en turno.

El pato sigue enamorando por todos lados

El pato sigue enamorando por todos lados ı Foto: AP

Merlín, una presencia habitual en ferias y eventos del Centro Histórico de la CDMX, acompaña con regularidad a su dueña, Carla Gómez, quien vende agua y refrescos en un pequeño carrito cada fin de semana. En el camino, el animal provoca muchos chillidos de alegría, saludos cariñosos y entusiastas pedidos de transeúntes para tomarse una foto juntos. “No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, comentó Gómez. “Él es el bebé, el único heredero de todas mis pertenencias”, dijo a AP.

Lo confunden con fanático español

Lo confunden con fanático español ı Foto: Captura de video

Los aficionados mexicanos se encuentran en todas partes del orbe y cuando hay un Mundial de futbol, no es la excepción. Un periodista de DSports quiso entrevistar a una persona que estaba disfrazada de torero, pensando que acudía procedente de la Madre Patria para alentar a La Furia Roja. Sin embargo, se llevó la sorpresa que era un azteca que vivía en Boston y viajó a Atlanta con su hermano. Eso sí, apoyó a la Selección de España en el duelo contra Cabo Verde en la primera jornada de la justa.