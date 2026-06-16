Scaloni, confiado en la experiencia de sus dirigidos

El DT, ayer, en conferencia de prensa previa al encuentro de su selección.

El debut de Argentina en el último Mundial no trae buenos recuerdos. Pero eso no parece preocuparle demasiado a su técnico, Lionel Scaloni.

“No es un fundamental el primer partido”, sentenció el entrenador en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del mundo ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudí, que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo del orbe.

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El Tip: El debut de Lionel Scaloni como timonel de Argentina fue el 7 de septiembre de 2018.

“Es un partido de futbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”, valoró Scaloni.

Aunque Argentina se perfila como favorita en el certamen que se celebra en Norteamérica, el estratega tomó especial nota del empate 1-1 que Marruecos le arrebató a Brasil en su estreno.

“Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante igual, tiene grandes jugadores, un gran entrenador (Vladimir Petkovic) que conozco y hace jugar a su equipo muy bien. El partido de Brasil es un buen ejemplo, no hay que confiarse”, evaluó el estratega argentino en la conferencia de prensa.

El DT, ayer, en conferencia de prensa previa al encuentro de su selección. ı Foto: Especial

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la eventual campeona Alemania en la prórroga.

“Acá no hay selecciones fáciles, han hecho méritos para estar en el Mundial. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí importante”, remarcó.

15 goles hizo Argentina en Qatar 2022

Scaloni destacó la versatilidad táctica de su rival africano y la velocidad de sus hombres de ataque. “Nos va a poner las cosas muy difíciles, eso seguro”, sentenció.

Lionel Scaloni no descartó jugar con tres zagueros (Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez), junto a Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros. Esta opción surge por el estado físico de los laterales: Nicolás Tagliafico se desgarró y no estará disponible, mientras por el costado derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel recién se han recuperado de lesiones musculares.

En el medio, jugarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras la ofensiva estará conformada por el capitán Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez. Quieren llevar con calma la actividad que tenga el “10” de la Albiceleste.