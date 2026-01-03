Aston Villa vence 3-1 al Nottingham Forest y sube al segundo lugar en la Premier League

Aston Villa dejó atrás su primera derrota en dos meses y venció el sábado 3-1 al Nottingham Forest para ascender al segundo puesto de la Premier League. El equipo de Unai Emery se colocó por encima del Manchester City, que recibe al Chelsea el domingo, y a tres puntos del líder Arsenal, que visita más tarde al Bournemouth.

El capitán de Villa, John McGinn, anotó dos veces en el complemento, ampliando la ventaja inicial del delantero inglés Ollie Watkins, quien abrió el marcador con un gol de larga distancia en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Morgan Gibbs-White había reducido la diferencia a 2-1 a los 61 minutos, solo para que McGinn restaurara la ventaja de dos goles de Villa después de un error del portero de Forest, John Victor, quien salió de su área en un intento de recoger un balón. McGinn superó fácilmente a Victor y envió el balón a la red.

Victor salió lesionado inmediatamente después del gol. La racha de 11 victorias consecutivas de Villa, que incluía ocho triunfos en la liga, fue interrumpida por una derrota 4-uno ante el Arsenal el martes.

También el sábado, Brighton recibe al Burnley y West Ham visita al Wolverhampton, que ocupa el último lugar y no ha ganado ninguno de sus 19 partidos en lo que va de la temporada.

Arsenal se enfrenta al Bournemouth

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, podría jugar contra el Arsenal el sábado a pesar de los informes que lo vinculan con un inminente traspaso al Manchester City. El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, afirmó en una conferencia de prensa que “Sí, Antoine va a jugar”.

El internacional ghanés es el tercero en la tabla de goleadores de la Liga Premier esta temporada, con sus nueve goles solo por detrás de Erling Haaland (19) e Igor Thiago del Brentford (11).

Los Cherries recibirán al Arsenal y luego al Tottenham a mitad de semana. “La idea al menos es que esté disponible en estos dos partidos en casa”, expresó Iraola. “Espero que pueda estar aquí más tiempo, pero no sé qué va a pasar”.

Iraola no negó los informes de que un movimiento está cerca. “No hay nada firmado”, manifestó. “Seguro que hay conversaciones. Entiendo mucho el ruido alrededor, pero no hay nada firmado. Antoine es nuestro jugador”.

