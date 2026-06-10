Ya funcionan nuevas rutas del Trolebús

Clara Brugada (der.) e integrantes de su gabinete dan el banderazo de salida a nuevas unidades del Trolebús, ayer.

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha las Líneas 0 y 14 del Trolebús, las cuales representan una inversión total de mil 600 millones de pesos y un beneficio para 300 mil personas.

Al dar el banderazo de salida de las primeras unidades eléctricas de la Línea 0, conocida como El Chapulín, la mandataria local destacó que con estos proyectos se incorporan 35 kilómetros de electromovilidad y se cumple el compromiso de alcanzar 100 kilómetros antes del inicio del Mundial de Futbol que inicia el jueves.

“Avanzamos con ello, como lo hicimos en nuestro compromiso de tener antes del Mundial 100 kilómetros nuevos de electromovilidad, más y mejor transporte público, más y mejor infraestructura”, señaló a dos días del Mundial de Futbol.

El Tip: La puesta en marcha de estas rutas equivale a plantar más de 150 mil árboles y a retirar a más de dos mil vehículos para evitar emisiones contaminantes.

Esta ruta conecta Chapultepec y Ciudad Universitaria y forma parte de la estrategia de electromovilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Prevén beneficie a 65 mil usuarios diarios.

Durante la inauguración, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado, explicó que el nuevo corredor conectará las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.

“Con su entrada en funcionamiento, continuamos avanzando hacia un sistema de transporte limpio, eficiente y amigable con el medioambiente, que responde a las necesidades reales de la ciudadanía y fortalece la visión de una ciudad sustentable y mejor conectada”, afirmó.

72 unidades del Trolebús son chatarrizadas

La Línea 0 tendrá conexión con las líneas 2, 3, 6, 7 y 13 de Trolebús; las líneas 1, 7, 9 y 12 del Metro, así como a las líneas 1, 2 y 7 del Metrobús.

En tanto, la ruta 14, llamada Animales Silvestres, conecta Huipulco con Universidad, y correrán 19 trolebuses nuevos que pasarán por Tlalpan y Coyoacán.

Brugada Molina agregó que, sumando las unidades que operarán en la Línea 14, la ciudad incorporará 79 nuevos trolebuses y retirará de circulación 132 unidades de transporte concesionado.