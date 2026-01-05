James Rodríguez define su futuro y está muy lejos de Colombia y México; es uno de los lugares más fríos del mundo

James Rodríguez se iría a un lugar muy frío después de su paso por la Liga MX con el León.

El colombiano James Rodríguez, quien dejó de formar parte del Léon a finales del 2025, ya tendría definido su futuro inmediato, mismo que no sería en el futbol de México ni en el de Colombia, pues todo apunta a que se irá a la MLS y a un lugar muy frío, pues se uniría al plantel del Columbus Crew.

Después de quedar como agente libre, el experimentado mediocampista estuvo en la mira de varios clubes, algunos de ellos de la misma Liga MX como Pumas o Cruz Azul, otros de su país natal como Millonarios, pero de acuerdo con Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, fue el club estadounidense el que se convirtió en la mejor opción para el sudamericano.

¿JAMES RODRÍGUEZ LLEGARÁ A LA MLS? 🇨🇴⚽🇺🇸



“La opción más fuerte y probable para que sea el nuevo equipo de James Rodríguez es Columbus Crew, de la MLS”, aseguró el periodista turco Ekrem Konur 📰👀.



¿Qué les parece este posible destino para James? 🤔✨ pic.twitter.com/o5ZYP9IwM9 — Gol Caracol (@GolCaracol) January 3, 2026

Para James Rodríguez es muy importante mantenerse activo, pues es el capitán de la selección de Colombia, con la que jugará el Mundial 2026, en la que será su tercera participación en el magno evento.

James Rodríguez toma su decisión con miras al Mundial 2026

La oferta del Columbus Crew habría convencido a James Rodríguez principalmente por la cercanía del Mundial 2026, cuya mayoría de los partidos se llevarán a cabo precisamente en Estados Unidos.

Si bien Columbus no será una de las sedes durante la cita futbolística, el nacido en Cúcuta preferiría vivir y jugar los meses previos a la Copa del Mundo en la Unión Americana para estar lo más aclimatado posible y llegar en la mejor forma posible al certamen.

Columbus Crew podría ofrecerle a James Rodríguez estabilidad, principalmente en el plano económico, y darle la libertad que en otros clubes o ligas de más alcance difícilmente tendría.

Quizá el principal inconveniente para el colombiano sería el clima en Columbus, que si bien no está entre las ciudades más frías de Estados Unidos, es poco amigable con las personas que no están acostumbradas a estas temperaturas.

James Rodríguez, un trotamundos del futbol

James Rodríguez ha jugado en 12 clubes a lo largo de su carrera, misma que comenzó en el 2006 con el Envigado, al que dejó en el 2008 para tener su primera aventura en el extranjero, con Banfield.

Su primer club en Europa fue el Porto (en el 2010), al que le siguieron Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y más recientemente Olympiakos y Rayo Vallecano.

James Rodríguez también tuvo un paso por Qatar con el Al-Rayyan SC y por el Brasileirao con el Sao Paulo antes de llegar a inicios del 2025 a la Liga MX para reforzar al León, donde solamente jugó dos torneos.

EVG