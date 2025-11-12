León ya tiene el reemplazo de James Rodríguez y sorpresivamente es un tricampeón con el América

Tricampeón con el América está cerca de volver a la Liga MX.

El Club León se quedó sin su máxima figura, James Rodríguez, para el Apertura 2026 y, en la búsqueda de un nuevo jugador que pueda ser referente en el equipo para pelear por el título en la siguiente campaña, al conjunto de los Panzas Verdes le ofrecieron a un futbolista que fue tricampeón con el América y muy importante en el esquema de André Jardine.

Con información de Futbol Total, el mediocampista chileno Diego Valdés fue ofrecido al conjunto del Bajío para la próxima temporada; lo único que está considerando el club es el sueldo tan elevado que tiene, una razón por la que el fichaje del tricampeón de la Liga MX podría truncarse.

El americanismo aún extraña a Diego Valdés, pues fue un jugador relevante en la plantilla de Coapa para la obtención del tricampeonato del futbol mexicano, así que el regreso del chileno a la Liga MX podría ser muy nostálgico para la afición azulcrema.

Valdés es de Vélez 💙 💪🏼 pic.twitter.com/FOgje4BLah — Vélez Sarsfield (@Velez) June 22, 2025

James Rodríguez se despide del León eliminado del Clausura 2025

Después de una temporada para el olvido del León, James Rodríguez terminó su contrato con el conjunto de los Panzas Verdes y Jesús Martínez, dueño del equipo, confirmó que el mediocampista colombiano no seguirá en el club para el Apertura 2026.

El dorsal ‘10′ de la Selección de Colombia se despide del club con solo una liguilla disputada y eliminado del Clausura 2025 en fase regular, al culminar en la decimoséptima posición; además, en todo el tiempo que estuvo en el Bajío, logró cinco goles y 14 asistencias.

Reportes indican que James Rodríguez piensa continuar en el futbol mexicano de cara a la Copa del Mundo del 2026 y varios clubes han levantado la mano para hacerse de los servicios del colombiano, como América y Tigres.

Estos son los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Después de disputar el Apertura 2025 y su cuarta final con el América, Diego Valdés puso punto final a su historia con el conjunto de Coapa e hizo sus maletas para mudarse a Argentina, en donde actualmente juega en Vélez Sarsfield.

El chileno ha disputado siete encuentros en el torneo Clausura de la Liga Argentina y su primer gol con su nuevo equipo llegó el 29 de septiembre del 2025 cuando convirtió ante el Atlético Tucumán; sin embargo, desde ese día no ha vuelto a encontrar el marco rival.

Diego Valdés no ha podido demostrar su calidad por las lesiones que sufrió en su llegada al equipo argentino, pero su regreso a la Liga MX para ser el reemplazo de James Rodríguez en el León podría volver a darle ánimos al jugador chileno.

DCO