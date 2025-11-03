¡Confirmado! James Rodríguez se iría del León y su nuevo equipo lo llenaría de satisfacción y glorias

El astro colombiano James Rodríguez sí seguirá en la Liga MX, pero no con el Club León, pues su destino estará con un equipo en donde sí podrá competir y buscar glorias. De acuerdo con varios reportes, el todavía elemento Panza Verde es buscado por los Tigres.

Luego de un Torneo Apertura 2025 decepcionante con La Fiera, el crack sudamericano no renovaría con el León, lo que deja abierta la puerta para buscar nuevas experiencias. En el futbol mexicano no le faltarán ofertas y se dice que una de las más fuertes es la de Tigres de la UANL.

Al finalizar la temporada James podrá evaluar sus opciones. Pero no es todo, ya que los reportes indican que el entorno del futbolista ha estado en contacto con varias instituciones del balompié mexicano. Tigres es el único que habría demostrado interés real por el colombiano.

Con las altas exigencias de James Rodríguez, pocos son los equipos en la Liga MX que pueden ofrecerle lo que quieren, además que el cuadro Incomparable, a diferencia del León, sí compite en la parte alta del torneo y el colombiano estaría peleando por títulos.

Al momento solo son ofrecimientos del entorno de James con otros clubes aztecas, pero no hay nada definido. Lo que es una realidad es que con la Copa del Mundo 2026 tan cerca, el colombiano necesita de un equipo en donde pueda tener un gran nivel para llegar a punto con su selección al torneo.

James Rodríguez tendría más ofertas

Además de Tigres, se dice que el estado de James Rodríguez estaría siendo seguido de cerca por el Club América, que es otro de los equipo que cuentan con los recursos para contratar al sudamericano.

No es la primera vez que se liga a James con las Águilas, pues desde antes de que el colombiano firmara con el León, se decía que su destino estaba en Coapa. Al final, el cuadro Panza Verde sorprendió con el fichaje del exjugador del Real Madrid.

En su momento el León pudo contratar a James Rodríguez porque iban a jugar el Mundial de Clubes 2025, pero por un problema de multipropiedad la FIFA no dejó que los del Bajío disputaran el torneo, porque también estaba el Pachuca.

Ahora que La Fiera no tiene ninguna competencia importante en puerta y que viven un presente malo, James Rodríguez no vería con malos ojos buscar un nuevo destino y en México podría estar en Monterrey, León y América.

