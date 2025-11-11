¡Confirmado! James Rodríguez no seguirá en la Liga MX y una figura clave de León así dio la noticia

La Liga MX se quedó sin una de sus grandes estrellas. El mediocampista colombiano James Rodríguez no seguirá en el Club León, equipo que lo trajo a México luego de su paso por el Rayo Vallecano de LaLiga de España. Ahora, con el Torneo Apertura 2025 finalizado, también su estancia en el balompié del país, al menos por el momento.

La noticia fue confirmada por Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, quien agradeció por el compromiso mostrado por Rodríguez en su estancia con La Fiera: “Terminó su contrato. Le agradecemos muchísimo que haya estado”, dijo el directivo en la previa de la investidura del Salón de la Fama 2025.

Martínez agregó que James Rodríguez es un futbolista histórico para Colombia, comparable en el impacto en su selección con el de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en Argentina y Portugal, respectivamente.

“Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos de que el fue feliz estando acá en México y desearle lo mejor”, señaló. Con esto, la etapa de James en León llegó a fin y no fue la mejor manera, pues el crack llegó para el Mundial de Clubes, competencia a la que no pudieron ir.

¿Dónde seguirá la carrera de James Rodríguez?

Con poco más de seis meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, el colombiano James Rodríguez se encuentra sin equipo luego de salir del León, pero eso no quiere decir que se vaya de México del todo, pues tendría ofertas para seguir en la Liga MX.

Luego de un Torneo Apertura 2025 decepcionante con La Fiera, el crack sudamericano no formará parte de La Fiera, lo que deja abierta la puerta para buscar nuevas experiencias. En el futbol mexicano no le faltarán ofertas y se dice que una de las más fuertes es la de Tigres de la UANL.

Reportes indican que el entorno del futbolista ha estado en contacto con varias instituciones del balompié mexicano, evaluando opciones para elegir el mejor destino, aunque se dice que Tigres es el único que habría demostrado interés real por el colombiano.

Con las altas exigencias de James Rodríguez, pocos son los equipos en la Liga MX que pueden ofrecerle lo que quieren, además que el cuadro Incomparable, a diferencia del León, sí compite en la parte alta del torneo y el colombiano estaría peleando por títulos.

