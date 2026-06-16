“No soy modelo” Marcelo Bielsa explota tras ser criticado por su sesión de fotos con Uruguay y la FIFA (VIDEO)

Marcelo Bielsa añadió otro capítulo a su historial de controvertidas idiosincrasias. “No soy modelo”, disparó el seleccionador de Uruguay, claramente molesto al ser preguntado por su viral sesión de fotos y vídeos oficiales en la previa de la Celeste en el Mundial.

El argentino, quien a los 70 años participa en su tercera Copa del Mundo como entrenador, se convirtió en tendencia en las redes con su falta de entusiasmo en la tradicional sesión fotográfica de la FIFA antes del debut uruguayo, saldado con un empate 1-1 contra Arabia Saudí.

🗣️😅 La "explicación" de Bielsa por su pose cabizbajo para este Mundial que se ha convertido en viral:



"No soy modelo". pic.twitter.com/Eh6ka0Z4Ie — ElDesmarque (@eldesmarque) June 16, 2026

Periodistas uruguayos pedían a Bielsa más alegría

Cabizbajo y sin mirar la cámara, fiel a su personalidad introspectiva, no esbozó ninguna reacción. Las imágenes de un Bielsa estático con la mirada clavada en el suelo rápidamente causaron furor.

“Poné un poco de alegría, Marcelo”, clamaron comentaristas uruguayos.

La pequeña nación sudamericana, con unos tres millones de habitantes, ya está acostumbrada con el bajo perfil de su seleccionador, al frente del banquillo uruguayo desde 2023. Pero sus recientes interacciones con la prensa y la organización de la mayor Copa del Mundo de la historia ha acaparado también la atención internacional.

🚨🇺🇾 Marcelo Bielsa se negó a hacer cualquier gesto durante la sesión de fotos oficial de la Copa del Mundo.



El entrenador uruguayo ha denunciado repetidamente el torneo en Estados Unidos, criticando sus excesos comerciales y políticos. ❌🇺🇸 pic.twitter.com/6PHyzC4WTb — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 15, 2026

Tanto es así que, en una rueda de prensa tras el debut de Uruguay en el torneo, Bielsa fue preguntado directamente por las razones de su actitud en la imagen oficial de la FIFA. Su respuesta fue categórica y, para sorpresa de todos, más larga de lo habitual.

“No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo”, dijo. “¿También debería explicar por qué no miro hacia a los interlocutores? No son explicaciones que deba a dar”.

Su molestia era tan palpable que Bielsa no se frenó y continuó hablando del tema en la siguiente pregunta: “Hay un límite de lo que hay que explicar”. Y agregó: “No tenemos obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen fundamentos”.

Nada más llegar a la base mundialista de la Celeste, en Playa del Carmen, México, el entrenador llamó la atención cuando brindó una entrevista donde contestó a seis preguntas en escuetos 38 segundos.

También llamó la atención en la conferencia previa al debut de Uruguay, donde una vez más evitó las cámaras y las interacciones con los periodistas, limitándose a responder las preguntas de forma tajante y sucinta, sin alzar la vista.

Su forma de actuar, distante, metódica y por veces tenso, ha generado roces no solo con la prensa sino también con jugadores, entre ellos el máximo goleador histórico Luis Suárez, quien criticó el ambiente negativo en el vestuario uruguayo.

DCO