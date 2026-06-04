Alistan marcha por Guardería ABC

EL MOVIMIENTO Cinco de Junio, en protesta el 6 de noviembre pasado.

PADRES DE LAS VÍCTIMAS del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, convocaron a una marcha para rememorar el 17 aniversario de la tragedia.

En una publicación en redes sociales, los padres informaron que el próximo viernes 5 de junio, en punto de las 18:00 horas, la marcha partirá de las ruinas de la guardería ubicada en la colonia Y Griega, para culminar en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, con un pronunciamiento y pase de lista.

También se realizará una misa en la parroquia San Peregrino, ubicada en el bulevar Solidaridad y calle Olivares, en la colonia Fuentes del Mezquital.

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El martes, en conferencia de prensa, integrantes del Movimiento Cinco de Junio mencionaron que en Sonora persisten deficiencias en materia de protección civil y cuidado infantil, por lo que consideraron necesario volver a las calles para visibilizar sus demandas.

49 niñas y niños fallecidos en el incendio del 5 de junio de 2009

Además, pidieron justicia para las víctimas, quienes, a 17 años del caso, todavía no hay grandes avances para detener a los responsables.

“Es necesario que volvamos a salir a las calles a marchar para que la memoria siga permanente en esta sociedad tan agraviada y que todavía no ha obtenido justicia”, dijo Patricia Duarte, madre de una de las víctimas.

Patricia Duarte aseguró que ningún padre o madre que deje a sus hijos en las estancias debe pasar por lo que sufrieron los padres de las víctimas de la Guardería ABC.