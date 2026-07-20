Bloquean Autopista del Sol para exigir liberación de Jesús Plácido, defensor indígena

Pobladores de Guerrero bloquean la Autopista del Sol para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, defensor indígena, procesado por homicidio, captura que consideraron injusta e infundamentada.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el bloqueo se realiza a la altura del kilómetro 278, a la altura de Parador del Marqués, donde se registró un cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.
Capufe pidió a la población tomar precauciones y considerar rutas alternas.
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Posteriormente, medios locales informaron que la manifestación es por parte de pobladores de los municipios guerrerenses de San Luis Acatlán y Marquelia, quienes exigen la liberación de Jesús Plácido Galindo, defensor indígena que, según los reportes, es procesado por homicidio.
De acuerdo con estos reportes, Galindo, quien es representante del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció vínculos de políticos con el grupo criminal “Los Ardillos”, lo que habría motivado la imputación supuestamente falsa.
Según el medio Diario Evolución, Jesús Plácido Galindo fue detenido el 17 de julio por fuerzas estatales y federales cerca del crucero de Monte Alto, en el municipio de San Marcos. Lo anterior motivó otra movilización similar en la misma zona de Guerrero.
Durante la protesta de este lunes, los manifestantes cerraron el paso vehicular, marcharon sobre la autopista y portaron pancartas con las cuales exigieron la liberación del líder indígena.
Además, advirtieron que el bloqueo se mantendrá toda la semana hasta que acudan autoridades federales o estatales, para dialogar sobre lo que consideran una detención infundamentada.
Acusan detención injustificada de Jesús Plácido
El viernes 17 de julio de 2026, Plácido Galindo acudió a una reunión oficial en Chilpancingo con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero.
Al salir de la cita y circular por la carretera en San Marcos, fue interceptado en un operativo militar masivo que incluyó a decenas de agentes y un helicóptero de la Fuerza Aérea.
Su familia y el Congreso Nacional Indígena (CNI) sostienen que la reunión de gobierno fue un señuelo para capturarlo.
Las autoridades justificaron la captura bajo una orden de aprehensión por delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado presuntos vínculos de Plácido Galindo con bandas rivales como Los Tlacos o Los Rojos.
Días antes del arresto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias.
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