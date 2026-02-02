‘Solo hasta que hablemos con la presidenta nos retiraremos’, amagan manifestantes en Autopista del Sol

Los manifestantes que este lunes 2 de febrero mantienen un bloqueo en ambas direcciones de la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada, amagaron con no retirarse de este punto hasta que no puedan hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo expresó el manifestante Daniel Rosas, en entrevista con medios locales, quien aseguró que la única condición para retirar el bloqueo es que la mandataria federal acuda al lugar de la manifestación y dialogue directamente con el grupo de inconformes.

Esta es la condición, que haya el vínculo con la presidenta de la República. Por parte de ustedes [prensa y autoridades] yo sé que se puede lograr ese vínculo ahorita. Y si es así, pues nos retiramos del bloqueo Daniel Rosas, manifestante



Los manifestantes se instalaron sobre el kilómetro 321 de la Autopista del Sol, desde alrededor de las 07:00 horas, y aunque originalmente planeaban retirarse a las 10:00 horas, la falta de acuerdos con las autoridades ha llevado a que el bloqueo se extienda indefinidamente.

De acuerdo con reportes, los manifestantes iniciaron este bloqueo para exigir un reforzamiento de la seguridad estatal y federal en sus comunidades, ante lo que, acusan, ha sido un creciente ingreso de grupos armados que se identificaron como de “autodefensa”.

Desde el inicio del bloqueo se informó que autoridades de Guerrero acudieron al lugar de la manifestación para intentar sostener un diálogo con los manifestantes. Asimismo, elementos de seguridad como la Guardia Nacional arribaron para resguardar el lugar.

ACTUALIZACIÓN.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 321. Continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes a la altura del Poblado Tierra Colorada.

Por seguridad de las personas usuarias se cierra desde los siguientes puntos:

CAPUFE

Sin embargo, los manifestantes han insistido en la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, el bloqueo se extiende desde la caseta “La Venta” en la dirección Cuernavaca de la Autopista del Sol hasta la caseta “Palo Blanco” en la dirección Acapulco.

Hasta las 13:00 horas de este lunes continuaba el bloqueo, según el más reciente informe, en el cual advirtió que “no se cuenta con un tiempo estimado de reapertura”.

Ayer, la Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero advirtió sobre el bloqueo, y aseguró que, ante esta situación, se mantenía diálogo y atención permanente.

Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mantienen atención permanente y diálogo institucional con los representantes de las comunidades involucradas, con el objetivo de canalizar sus planteamientos por las vías legales y preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero



