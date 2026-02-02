Bloquean Autopista del Sol este lunes 2 de febrero; afecta a miles que regresan de puente

Transportistas y pobladores de Guerrero bloquean ambos sentidos de la Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada, lo cual afecta la circulación durante el último día del fin de semana largo que termina este lunes, por el feriado nacional.
Medios locales reportaron que, como prometieron el fin de semana, grupos de manifestantes tomaron los cuatro carriles de la autopista que va de Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, con el objetivo de exigir mayor seguridad en las carreteras.
De acuerdo con reportes, los manifestantes exigen reforzamiento de elementos federales de seguridad para evitar la presencia de grupos armados en la región.
El bloqueo comenzó alrededor de las 07:00 horas y originalmente se tenía previsto que terminara cerca de las 10:00 horas, si bien la permanencia de la manifestación depende de los diálogos entre los pobladores y las autoridades, presentes en el lugar de los hechos.
A propósito, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aseguró que “no se cuenta con un tiempo estimado de reapertura”.
Según la misma dependencia, el bloqueo se registra desde la caseta “La Venta”, en la dirección Cuernavaca, hasta la caseta “Palo Blanco”, en la dirección Acapulco.
Capufe urgió a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales y tomar precauciones.
El sábado, la Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de Guerrero advirtió sobre el bloqueo, y aseguró que mantiene el diálogo con los representantes de las comunidades involucradas para “preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población”.
Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mantienen atención permanente y diálogo institucional con los representantes de las comunidades involucradas, con el objetivo de canalizar sus planteamientos por las vías legales y preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población.Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de Guerrero
