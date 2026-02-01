Amenazan con bloqueo en la Autopista del Sol este lunes 2 de febrero

Bloqueo en la Autopista del Sol, en una fotografía ilustrativa.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero alertó sobre un posible bloqueo en la Autopista del Sol para este lunes 2 de febrero.

A través de un breve comunicado, informó que podría realizarse entre las 07:00 y las 10:00 horas a la altura del entronque de Tierra Colorada.

Aunque no se precisó el motivo, el gobierno estatal sugirió a automovilistas anticipar sus traslados para evitar afectaciones, y señaló que las instituciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz mantienen diálogo con representantes de las comunidades involucradas, para “preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población”.

De manera extraoficial, se prevé que pobladores del Valle de Ocotito y del municipio de Juan R. Escudero participen en la protesta para exigir al gobierno que frene el avance de supuestos policías comunitarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr