Amenazan con bloqueo en la Autopista del Sol este lunes 2 de febrero

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero alertó sobre un posible bloqueo en la Autopista del Sol para este lunes 2 de febrero.
A través de un breve comunicado, informó que podría realizarse entre las 07:00 y las 10:00 horas a la altura del entronque de Tierra Colorada.
Aunque no se precisó el motivo, el gobierno estatal sugirió a automovilistas anticipar sus traslados para evitar afectaciones, y señaló que las instituciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz mantienen diálogo con representantes de las comunidades involucradas, para “preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población”.
De manera extraoficial, se prevé que pobladores del Valle de Ocotito y del municipio de Juan R. Escudero participen en la protesta para exigir al gobierno que frene el avance de supuestos policías comunitarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.
