Celebra Presidenta fallo en caso ABC

Memorial en la Guardería ABC colocado por familiares de las víctimas en foto de archivo.

El gobierno federal consultará a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los alcances de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los delitos vinculados a la tragedia que arrebató la vida de 49 niños y dejó más de un centenar de heridos en la Guardería ABC hace 17 años, no prescriban, fallo que además atribuyó a la sensibilidad con la que ahora se conduce el alto tribunal, tras la reforma judicial.

La resolución de la Corte implica que el Ministerio Público podrá abrir investigaciones y continuar con las demás labores para que los responsables del incendio en Sonora sean sometidos ante la justicia, ya que se concluyó que el Estado actuó con omisión y por ello no se podrá extinguir la acción penal de los delitos encontrados.

El Tip: Sheinbaum Pardo estimó que la resolución es histórica porque responde a demandas de las víctimas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encomendó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, emitir un posicionamiento sobre las implicaciones que traerá este fallo del máximo tribunal.

“Era una solicitud de padres y madres de la guardería ABC. Entonces, vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto”, declaró en su conferencia matutina en Palacio Nacioanl.

La mandataria también consideró que este fallo es muestra de la “sensibilidad” con la que se conducen ahora las y los ministros, los cuales fueron electos por voto popular el año pasado y que, opinó, no toman decisiones para satisfacer a terceros.

“No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta. No le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona. Porque así era antes, le debían a alguien el estar ahí y, además, respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos”, comentó.