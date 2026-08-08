Se desinflan protestas

Y nos piden no perder de vista que las protestas de estudiantes y padres contra el examen de control que aplicará la UNAM han estado perdiendo fuerza en los últimos días. El lunes pasado estuvieron presentes cerca de 200 personas entre estudiantes y sus familiares en las movilizaciones frente a la Torre de Rectoría y en la avenida Insurgentes. “Estudiante aceptado no será burlado”, fue la consigna que gritaron ese día entre amagos de presentar amparos para tratar de frenar la prueba. Pero el jueves casi nadie acudió a una nueva convocatoria y, en cambio, la casa de estudios dio más pasos en torno a la aplicación del examen, al dar a conocer que ésta será en cuatro entidades. A ello se suma que ayer informó la ubicación de las sedes —entre ellas el Palacio de los Deportes— y, por si fuera poco, se conoció que un juzgado bateó la primera solicitud de amparo, lo que podría ser un antecedente sobre el destino posible de recursos similares. Atentos.

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