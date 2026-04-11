Roberto Velasco se reúne con Ronald Johnson; acuerdan fortalecer cooperación México - EU

Ronald Johnson, embajador de EU en México (izq.) y Roberto Velasco, titular de la SRE (der.).

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un encuentro en el que acordaron fortalecer la relación entre los países que representan.

A través de redes sociales, la SRE publicó una fotografía de la reunión entre Velasco Álvarez, quien esta semana asumió el cargo, estrechando la mano con el embajador de Estados Unidos en México.

En una publicación que acompañó la fotografía, la SRE informó que, en esta reunión, ambos representantes conversaron sobre “los distintos temas de la agenda compartida”, y reiteraron “el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración” entre México y Estados Unidos.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“En este marco, reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”, abundó la SRE.

Mientras que, por el mismo medio, el embajador Ronald Johnson destacó la reunión que sostuvo con el canciller mexicano e informó que, además de felicitarlo, discutió con él “las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos”.

“Me reuní con el secretario [Roberto Velasco] para discutir acerca de las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos, con el objetivo de fortalecer nuestra cooperación histórica y asegurar que sigue dando resultados para ambas naciones”, escribió Johnson en X.

Met with Secretary @r_velascoa to discuss the shared priorities of our countries and the importance of continuing to work together to strengthen our historic cooperation and ensure it continues to deliver results for both our nations. I also congratulated him and wished him… https://t.co/163K68TneN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 11, 2026

“También lo felicité y le deseé todo el éxito en su mandato, mientras continuamos avanzando en esta asociación bajo el liderazgo de los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump”, abundó el Embajador.

La reunión con Ronald Johnson representa una de las primeras actividades de este tipo de Roberto Velasco desde que asumió la cancillería mexicana, el miércoles 8 de abril, día en que fue ratificado en el Senado su nombramiento, tras la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior después de que Juan Ramón de la Fuente dejara el cargo por motivos de salud.

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