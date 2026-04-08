Avanza en comisiones del Senado ratificación de Roberto Velasco como canciller

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ratificó a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Cancillería, con 17 votos a favor y 3 en contra, del PAN y PRI. El dictamen pasa ahora al Pleno, donde deberá ser avalado por la mitad de los legisladores más uno.

Durante la sesión, Roberto Velasco Álvarez fijó postura frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y rechazó que México enfrente una política de desapariciones sistemáticas desde el Estado.

Sin negar la gravedad del fenómeno ni el dolor de las víctimas, Roberto Velasco Álvarez defendió la cooperación internacional del país y acusó que el organismo incurre en “caracterizaciones” que exceden su mandato.

“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias… las madres buscadoras y los colectivos tienen toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad y todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema”, sostuvo Roberto Velasco Álvarez ante legisladores, al subrayar que el gobierno mexicano mantendrá la atención a las víctimas y sus demandas.

Sin embargo, Roberto Velasco Álvarez marcó distancia con el diagnóstico del comité de Naciones Unidas al señalar que “lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones que nos parecen una extralimitación del comité”. En particular, objetó la referencia al Estatuto de Roma y la interpretación sobre desapariciones forzadas, así como la aplicación del artículo 34, que alude a contextos de violaciones sistemáticas.

“Estamos cuestionando la aplicación del artículo 34 que habla de países que están negando la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante una acción gubernamental, cosa que no está sucediendo en nuestro país”, afirmó Roberto Velasco Álvarez.

El posicionamiento se dio luego de que el senador priista Manuel Añorve le cuestionara que la Cancillería haya optado por la confrontación con el comité en lugar de privilegiar la cooperación institucional.

“No podemos negar que en México tenemos un verdadero problema de desaparición de personas. La primera respuesta de la autoridad en política exterior no puede ser solamente descalificar o atacar al comité de la ONU, sino privilegiar el diálogo y fomentar la cooperación”, señaló Añorve, al advertir que el mecanismo del artículo 34 tiene un carácter “eminentemente preventivo”.

Manuel Añorve preguntó además qué ruta seguirá el gobierno para recomponer la relación con organismos multilaterales y “recuperar el prestigio diplomático” del país.

En respuesta, Velasco enfatizó que México no rehúye el escrutinio internacional y, por el contrario, ha sido uno de los países con mayor apertura en la materia.

“No estamos en contra de la cooperación internacional. Somos el país que más cooperación ha tenido en este tema”, dijo, al recordar que el Estado mexicano ha aceptado visitas in situ, reconoce la competencia del comité y ha ratificado la convención correspondiente.

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FGR