Roberto Velasco, canciller designado, presenta 10 pilares que orientan política exterior del Gobierno de México

El secretario de Relaciones Exteriores designado, Roberto Velasco Álvarez, anunció hoy diez pilares que orientan la conducción de la política exterior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para procurar el bienestar y la dignidad del pueblo mexicano, así como el lugar de México en el mundo.

Velasco Álvarez compareció esta mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que preside el senador Alejandro Murat Hinojosa, como parte del proceso de ratificación de su nombramiento.

En su mensaje inicial enumeró los pilares que orientan la conducción de la política exterior:

Primero:

La política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México, a través de la defensa de su soberanía e integridad territorial, la promoción del crecimiento económico del país y el fortalecimiento de un entorno internacional que lo favorezca.

Señaló que la presidenta Sheinbaum ha instruido que la posición mexicana se sustente en principios como “el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, el respeto y confianza mutua y la cooperación sin subordinación”.

Segundo:

México capitaliza su posición como economía integrada al mundo para diversificar socios, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y acceder a mercados globales que fomenten la prosperidad compartida y la reducción de las desigualdades.

Reconoció que la frontera compartida “entrelaza economías y sociedades”, pero advirtió que donde hay soberanía auténtica “existen perspectivas propias” y, por tanto, “habrá coincidencias, pero también diferencias”.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores designado ı Foto: Cuartoscuro

Tercero:

La protección consular y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son una obligación del Estado. México seguirá abogando por una migración ordenada, segura y regular.

Cuarto:

El respeto al derecho, a la autodeterminación y a la igualdad jurídica de los Estados es condición fundamental para el diálogo y la construcción de acuerdos duraderos.

Quinto:

La seguridad requiere una cooperación y una coordinación internacionales efectivas. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.

Sexto:

Nuestro país mantiene su compromiso proactivo con el multilateralismo y el derecho internacional, que son condiciones esenciales para alcanzar la paz y la estabilidad global.

🌎🇲🇽 El próximo titular de la SRE (@SRE_mx), Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa), presentó 10 pilares que guiarán la relación de México con el mundo, destacando la cooperación y amistad internacional. 🤝🌐 Durante su comparecencia en el Senado, subrayó la importancia de la… pic.twitter.com/6aVgmhT7qy — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 8, 2026

Séptimo:

La acción climática es un compromiso de Estado para impulsar la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la preparación ante crisis globales.

Octavo:

La promoción y la protección universal de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de México.

Noveno:

El orden internacional se enfrenta a una profunda reconfiguración que México asume con responsabilidad para responder a los desafíos emergentes y a los intereses de la Nación.

Décimo:

El respeto mutuo y la responsabilidad compartida son principios y compromisos que nos guían en todas las acciones de política exterior.

Ante las senadoras y senadores de los diferentes grupos parlamentarios, el canciller designado aseguró que, con todos los países y regiones del mundo, México busca relaciones de amistad y cooperación, guiadas por el compromiso de tener presencia activa, voz propia y acción diplomática al servicio del bienestar del pueblo mexicano, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Finalmente, en su mensaje dejó en claro que nuestra diplomacia existe para servir al pueblo.

Con información de Tania Gómez

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