Roberto Velasco descarta intervención de EU y fija agenda exterior centrada en soberanía y protección consular

El secretario designado Roberto Velasco Álvarez durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Tras su ratificación en el Senado, el canciller Roberto Velasco marcó distancia frente a cualquier posibilidad de acciones extranjeras en territorio nacional. En su primera conferencia como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó de forma categórica esa alternativa y subrayó que la relación con Estados Unidos se sostuvo sobre el respeto mutuo.

“No hay espacio para escenarios de intervención en México”, sostuvo al delinear la postura oficial.

Durante una entrevista radiofónica, el funcionario expuso las líneas prioritarias de su gestión. Colocó en el centro la relación con Washington, la protección de connacionales en el exterior y el combate al tráfico de armas. Sobre este último punto, advirtió que el flujo de armamento desde el norte alimentó la violencia en ambos países.

También incluyó la revisión del T-MEC y la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea como ejes estratégicos.

El secretario designado Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) realiza su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del @senadomexicano, para avanzar en su proceso de ratificación tras el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… pic.twitter.com/KETXOlqr1G — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 8, 2026

En ese mismo espacio, Velasco destacó la defensa de los mexicanos fuera del país como una obligación del Estado. Señaló como “absolutamente inaceptable” que ciudadanos hayan perdido la vida bajo custodia o en operativos del ICE, lo que motivó acciones diplomáticas más firmes.

Además, reafirmó la intención de mantener canales de cooperación con organismos multilaterales, en particular con la ONU.

Respecto al informe del Comité contra la Desaparición Forzada, el canciller reconoció la magnitud del problema, aunque cuestionó aspectos metodológicos del diagnóstico internacional.

“No estamos negando el problema que hay en materia de desapariciones, todo lo contrario”, afirmó. Añadió que el gobierno sostuvo comunicación con el organismo y que el debate se centró en criterios técnicos que, a su juicio, no reflejan con precisión la realidad actual.

Horas antes, ante el pleno legislativo, Velasco delineó los principios de la política exterior. Planteó como objetivos la defensa de la soberanía, la diversificación de socios comerciales y la protección de los derechos humanos. También incluyó el impulso a la cooperación internacional, el respeto al derecho internacional y la promoción de la acción climática como pilares de su estrategia.

Con 81 votos a favor, el Senado avaló su nombramiento en sustitución de Juan Ramón de la Fuente. A sus 38 años, el nuevo canciller se colocó entre los más jóvenes en ocupar el cargo en la historia reciente del país.

En ese contexto, afirmó que México buscaría “relaciones de amistad y cooperación con todos los países”, bajo una política exterior activa y orientada al bienestar de la población dentro y fuera del territorio nacional.

Sumamente honrado y agradecido con la presidenta de México, @Claudiashein, por la confianza y la distinción que deposita en mí para nombrarme como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, a las y los senadores del @senadomexicano por su respaldo y con… pic.twitter.com/sAJPOklhC8 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) April 8, 2026

En materia regional, el secretario confirmó que el gobierno mantendrá la cercanía con Cuba y promoverá el diálogo con Estados Unidos en temas energéticos. Argumentó que el bloqueo de combustibles hacia la isla agravó su crisis, lo que exige soluciones diplomáticas.

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MSL