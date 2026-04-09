Roberto Velasco sostiene llamada telefónica con Marco Rubio; abordan seguridad y migración.

Al día siguiente de ser ratificado, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó la comunicación como productiva y cordial. Agregó que Rubio felicitó a Velasco por su nombramiento al frente de la cancillería mexicana.

“Discutieron las prioridades principales en la agenda México-Estados Unidos y las formas de fortalecer los esfuerzos conjuntos en beneficio de ambas naciones y la región”, escribió la SRE en la red social X.

También reconocieron el progreso logrado en materia de seguridad, basado en los principios acordados por ambos países, y la importancia de abordar los desafíos de la movilidad humana respetando los derechos humanos de todas las personas.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una productiva y cordial llamada de trabajo con el secretario Marco Rubio (@SecRubio) del @StateDept, a quien le agradeció sus felicitaciones por el nuevo cargo que se le confirió.



Además, dialogaron sobre temas… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 9, 2026

Esta llamada entre Velasco y Rubio representó el primer acercamiento con Estados Unidos, después de la renuncia por motivos de salud del excanciller Juan Ramón de la Fuente.

Cooperación en seguridad ha dado resultados

La seguridad es un tema que ambos han abordado de manera conjunta. Dichas acciones han generado el decomiso de varias drogas, impidiendo su traslado a Estados Unidos.

Incluso, la cooperación entre ambos países llevó al abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Además, la relación en seguridad también se ha caracterizado por la entrega y entrega de varios criminales de alto perfil, entre los que destacan Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, antecedente del Cártel de Sinaloa; Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Oscar Omar, conocidos como Z-40 y Z-42, exlíderes históricos de Los Zetas.

Sin embargo, dichas acciones no parecen satisfacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado repetidamente con acciones unilaterales o con una intervención militar contra cárteles en territorio mexicano, situación que México rechaza categóricamente por soberanía.

Sobre los desacuerdos en la materia, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha enfatizado que ambos países buscan construir “la relación que todos desearían tener”.

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JVR