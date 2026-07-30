Kenia López critica resolución del INE y advierte riesgos para la libertad de expresión

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar el retiro de nueve publicaciones que, de manera preliminar, podrían constituir actos de calumnia.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que, en una democracia, las autoridades electorales tienen la obligación de garantizar la legalidad y la equidad de los procesos, pero también de proteger el derecho a la libre expresión.

“Las autoridades electorales deben ser árbitros de la contienda, no censores del debate público”, afirmó.

🔴 En conferencia de prensa, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada @kenialopezr, señaló que las autoridades electorales deben ser árbitros de la contienda y no censores de la discusión pública.



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La legisladora reconoció la autonomía del INE y señaló que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, está sujeta a límites constitucionales. No obstante, advirtió que cualquier restricción debe aplicarse únicamente de manera excepcional y bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, señaló que la crítica política puede resultar incómoda para distintos actores, pero ello no constituye un motivo suficiente para restringirla.

“La crítica política puede ser incómoda, severa e incluso perturbadora, pero eso no es justificante para silenciar”, expresó.

López Rabadán recordó que el Tribunal Electoral ha establecido que el debate político debe permitir expresiones enérgicas y posturas críticas, especialmente en asuntos de interés público.

En ese contexto, sostuvo que la discusión pública no puede ser limitada en momentos en que el país atraviesa una crisis de violencia y existe una creciente preocupación por la posible injerencia del crimen organizado en la vida política.

“No se puede impedir que estos temas sean investigados, discutidos y cuestionados”, indicó.

La legisladora agregó que el combate a la desinformación debe realizarse dentro del marco de la ley, pero sin afectar el trabajo periodístico ni el escrutinio ciudadano sobre las instituciones y los actores políticos.

“Debemos defender al INE como una institución autónoma e imparcial, pero también debemos exigirle que actúe con la máxima prudencia cuando están en juego las libertades políticas”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva afirmó que la fortaleza de la democracia depende de la existencia de un debate público abierto y advirtió sobre el riesgo de restringir las voces críticas.

“La respuesta frente a una acusación debe ser la evidencia, la rendición de cuentas y el debate público, pero nunca la censura”, concluyó.

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FGR