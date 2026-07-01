Abren indagatoria por el vencimiento de fármacos

Por medio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, el Gobierno Federal inició una investigación sobre las causas que ocasionaron el vencimiento de la caducidad de diversos medicamentos y demás insumos de salud, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, confirmó que se encontraron 18.4 millones de piezas que habrían vencido entre 2020 y 2024, hallazgo que se evidenció durante el cambio de dirección del nosocomio.

121 millones de pesos representa la pérdida de estos insumos

De manera preliminar informó que los medicamentos fueron acumulados durante varios años y se trata de una lista amplia de fármacos, dispositivos y material de curación.

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De esta manera, destacó que será la indagatoria de la Secretaría Anticorrupción la que precise la dimensión de problema: “Pero está en un proceso de investigación para saber las responsabilidades y determinar cuál fue el motivo por el que se fueron acumulando esos medicamentos y dispositivos y material de curación”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, por ahora, también se trabaja en modificar las normas para dar de baja medicamentos vencidos, ya que en esto hay un proceso altamente burocrático por atravesar: “Hay un procedimiento cuando hay medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad. Nosotros estamos simplificando todo el proceso administrativo, porque, aunque parezca absurdo, no es sencillo dar de baja los medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad. Por asuntos operativos y burocráticos. Ese es un tema que se está trabajando”.

Respecto al caso del Hospital Infantil, mencionó que la sanción puede ir desde lo administrativo hasta algo mayor, pero será determinado cuando concluya la indagatoria: “Puede haber una falta administrativa grave y nosotros mismos la detectamos; tan es así que se está haciendo la investigación. O puede no haber un asunto grave, porque a veces se compraban medicamentos y, simplemente, no se utilizaban”.