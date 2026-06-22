Costo del Mundial aleja a la mayoría de los mexicanos

Sentado en uno de los bolardos de la esquina 16 de Septiembre y Plaza de la Constitución con su bicicleta a un lado, Mauro Juárez, un albañil y pintor de alrededor de 60 años, disfruta cada una de las jugadas del partido entre Bélgica e Irán; lo hace a escasos metros del acceso del FanFest de la FIFA y aunque ya lo visitó a fondo en días pasados, pudo percatarse que ese espacio es poco accesible para su bolsillo.

De acuerdo con el hombre, que viste una camiseta de la Selección Mexicana, visitar el FanFest del Zócalo capitalino, es complicado, sobre todo porque las bebidas alcanzan a ser hasta 300 por ciento más caras.

El Dato: Moody’s estimó que las cifras de derrama serían inferiores a las previstas por el Gobierno, debido a que el precio de los boletos fue tres veces superior al de Qatar 2022.

“Más que nada, las bebidas sí están caras y las cervezas también”, comentó al señalar que no compró nada y que mejor prefirió salir del perímetro y comprar en alguna “tiendita” cercana una cerveza; “por decir, una caguamita hasta 200 pesos y afuera 100 pesos, lo que allí compras de 600 mililitros en 100 pesitos, y afuera, máximo 20 pesos de la misma medida… Sí, está caro adentro, por eso te digo que mejor se sale uno”; además, dijo que sólo se puede adquirir productos con tarjeta y él no tiene acceso a ese producto bancario.

Pese a que el Mundial de la FIFA 2026 tendrá una mayor conectividad en términos tecnológicos, también es el menos accesible para las personas, es decir, si quieren una experiencia completa, las personas deben pagar más en comparación con otros mundiales, entonces, la brecha no es digital, sino monetaria, señaló Competitive Intelligence Unit (The CIU), firma de consultoría estratégica.

5.5 millones de personas se estimaba que llegarían por el Mundial

A pesar de que el consumo al interior del FanFest es caro, en la pantalla contigua a la Catedral Metropolitana se anuncia a través de una pantalla a consumir y ser ganador o ganadora de premios: “¡Demuestra que eres el alma chilanga del Mundial! Participa por grandes premios. Acumula la mayor cantidad posible de compras durante tus visitas al FIFA Fan Festival 2026”.

Jorge Cervantes observa el partido desde la misma esquina que Mauro Juárez, trae un sombrero de palma y su camiseta verde en apoyo a la Selección Mexicana, aseguró que en comparación con el Mundial de 1986, éste ha sido el más caro. Hace 40 años, algunos de sus amigos que acudieron a los partidos no se gastaron ni el 10 por ciento de lo que han gastado en 10 días del evento deportivo de este año, “fueron cinco, seis, siete partidos y aquí creo que con uno ya tienen para gastarse 180 mil pesos, es mucho dinero”.

100 pesos el costo de una bebida energética en FanFest

Además, añadió que para las personas mayores es complicado adquirir cosas en el FanFest, porque el uso de la tecnología cashless, o el cero uso de efectivo, “a mí me da en la torre porque la tecnología me ha rebasado y soy muy torpe para todo esto”.

Francisco observa el partido en la pantalla que se encuentra en Francisco I. Madero, indicó que, pensaba entrar a la zona exclusiva de la FIFA, pero ya no lo hizo porque hay mucha gente formada para entrar y le dio flojera formarse; agregó que los precios no se le hacían caros, “desde mi privilegio creo que están bastante bien”; no obstante, su papá reviró y dijo que podría ser más económica la experiencia, que lo mínimo que podría gastar serían 200 pesos por persona y hasta un máximo de 350 pesos.

El Tip: Debido a las obras del Mundial la CDMX podría registrar un déficit financiero al cierre de 2026.

Por su parte, Luis Juárez destacó que a pesar de que las zonas de FanFest son gratuitas, los productos que se comercializan son caros y el día de la inauguración fueron más altos los precios: una cerveza tuvo un costo de 280 pesos y un refresco, 250 pesos, “nomás me compré tres cosas y fueron mil pesos”.

“Gracias a Dios, he venido casi todos los días, le digo a mi hermano que esto es una vez cada cuatro años. Esto no existía en mis tiempos: lo que me tenga que gastar. En el álbum me gasté cinco mil pesos entre comprar las estampas; balones, como unos mil. Yo le calculo que así de fácil me he gastado con unos 15 mil pesos”.

Aficionados disfrutan de un encuentro desde afuera del recinto oficial. ı Foto: Cuahutli R. Badillo|La Razón

Él destacó que pagar con cashless, al interior del FanFest es sencillo, comprar la ID “no está tan manchada, manchados los precios, pero lo pagas con efectivo o con tarjeta”; y que incluso en el partido de México-Sudáfrica pagó con tarjeta de crédito y los demás días, los ha pagado con efectivo, hasta pensó en vender su carro para financiar estos días y por ahora “empeño lo que tenga que empeñar”.

Agregó que pidió vacaciones para disfrutar de la justa mundialista, visita el Fanfest casi a diario, pero también contrató IZZI para ver los partidos, “bien caro, la verdad. No falla, pero nada más hay que pagar mil 500 pesos”.

FanFest lanza promociones para los consumidores. ı Foto: Cuahutli R. Badillo|La Razón

De acuerdo con The CIU, el acceso a los partidos, a través de transmisiones gratuitas, del Mundial de la FIFA 2026 disminuyó 19.2 puntos porcentuales respecto de Qatar 2022, ya que, en ese año las personas tuvieron acceso al 50 por ciento del total de partidos, en esta ocasión, sólo se podrán visualizar el 30.8 por ciento.

Además, en México la única opción para poder ver los 104 partidos es pagar una suscripción de VIX Premium con un costo de 149 pesos al mes y adquirir el Pase Mundial 2026 con un pago único de 999 pesos, es decir, mil 148 pesos para quienes no cuentan con otras promociones o paquetes.