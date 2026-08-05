La polémica que rodea a Roro, creadora de contenido española, sigue creciendo y amenaza con poner fin a su carrera en redes sociales.

Tras la controversial pelea de la creadora de contenido con Rivers en La Velada del Año VI, una influencer publicó un video en el que señala a Roro de lanzarle ataques verbales y de haber copiado el estilo de su contenido. Estas declaraciones han desatado un debate intenso en plataformas digitales.

El caso se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana y ha surgido curiosidad por conocer a Galita Ari, su origen y su trayectoria en redes sociales. En La Razón te contamos.

Galita Ari: ¿De dónde es y por qué Roro le dijo ‘sudaca’?

Galita Ari, cuyo nombre real es Gala Ariel, es una creadora digital originaria de Ecuador. Es ingeniera en producción audiovisual y, desde 2018, ha construido una comunidad en redes sociales gracias a sus videos de humor, cocina y belleza.

En Instagram acumula más de 360 mil seguidores y comparte de manera constante contenido con sus mascotas y rutinas de gimnasio, lo que le permitió crecer de forma orgánica.

La controversia entre la española y la influencer ecuatoriana comenzó cuando, hace unos días, Galita Ari reveló que Roro la atacó en redes sociales.

Según narró Ari, en diciembre de 2020 conoció en Tinder a “P”, Pablo, el actual novio de la española, pero aclaró que nunca fueron amigos ni tuvieron una relación sentimental, sólo mensajearon por dos días. Luego de un tiempo, recibió un mensaje de Roro, en el que le preguntaba si conocía a “P”, pero ella le respondió que no.

“Yo no sabía quién era, ella no era famosa, nunca habíamos conversado”, dijo.

De acuerdo con las capturas de pantalla que mostró, tras unos meses, la cuenta oficial de Roro la llamó “sudaca” y criticó la comida de su país con frases ofensivas como “comen vómito en tu país”. Aunque Galita aclaró que no podía confirmar quién escribió los mensajes, tampoco negó que provinieran de ese perfil.

Roro le dice 'sudaca' a Galita Ari ı Foto: Captura de pantalla TikTok galitaari

Además, Galita Ari señaló que Roro habría copiado su estilo de videos, caracterizados por una voz suave y escenas cotidianas, lo que impulsó la popularidad de la española. Tras estos incidentes, Galita perdió su cuenta original en 2024 por “suplantación de identidad”, sin poder recuperarla.

@galitaari Respuesta a @•｡ꪆৎ ˚⋅Maddy ᡣ𐭩 •｡ꪆৎ ˚⋅ 💕 quiero recalcar que fue muy complicado realizar para mí este video, no fue de mi agrado tener que tocar este tema y aún hay cosas que me generan incertidumbre y recelo, ya después de tanto espero, quede constancia si el video lo llegan a sacar o mis cuentas pasan por algo irregular #mexico #peru #colombia #España #story ♬ sonido original - galitaari

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